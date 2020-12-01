中澳打大？澳大利亚媒体刊89六四挡坦克车队照 告知这是真图

中国外交部发言人赵立坚在Twitter贴出的漫画是出自中国画家“乌合麒麟”（Wuheqilin）的手笔，他打破沉默拍片回应，奉劝澳洲总理莫里森（Scott Morrison）面对现实，把注意力和精力都放在澳洲内务上，好好管理澳洲驻外军队的纪律。新西兰总理阿尔登（Jacinda Ardern）今早接受新西兰电视台（TVNZ）表示，这是没有事实根据的帖文，新西兰政府已经向中国当局表示，关注中国官方散布假图的举动。法新社今日引述Twitter回应指，已将有关Tweet标示“敏感”（sensitive），而该官方账户基本上没有违反Twitter的相关规定，所以不会将有关帖文删除。惟澳洲《每日电讯报》（The Daily Telegraph）贴出八九年天安门事件的“坦克人”照片，回应赵立坚的假图。

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据苹果日报今天引述报道称，Twitter拒删赵立坚帖文，澳媒头版刊六四“坦克人”相：这是真图。消息说，澳大利亚《每日电讯报》（The Daily Telegraph）今日刊登六四“坦克人”的经典图片。相关新闻说，战狼外交官赵立坚发Tweet辣㷫澳洲，引工党众议员狠批：傲慢的丑陋面目。

据该报道，“乌合麒麟”戴上口罩、眼镜和冷帽，以流利的普通话拍片回应事件，片段则配上中、英文字幕。他说：“我也是挺不好意思的，也非常能够理解，莫里森现在的心情，但是我还是奉劝，莫里森好好面对现实，把注意力和精力都放在本国事务上，比如说好好地管理一下，自己国家驻外军队的纪律，以免再发生类似的这种国际惨剧。”

据苹果日报，新西兰总理阿德恩说：“那是一则没有事实根据的帖文（an unfactual post），这当然会引起我们（新西兰政府）的关注。”她解释，新西兰考虑到自身的国家利益，所以针对新西兰所重视的事情表达看法。她说：“我们一直是基于自身的国家利益来经营我们（与其他国家）的关系，我们会针对我们所关注的议题发声。”她在与中国当局联络之前，并没有事先与澳洲总理莫里森沟通。

澳大利亚外交贸易部秘书长昨日致电给中国大使，就赵立坚发帖一事表达不满。中国驻澳大使馆发言人今日回应称，澳方某些政客和媒体的咆哮，完全是错误解读和过度反应，无非有两个目的：一是转移公众对澳军在阿富汗暴行的关注，二是将中澳双边关系恶化的责任诿过于中方。也许还有一个企图就是在澳煽动民族主义情绪。

据中方发言人表示，澳方的做法显然无助于双边关系的重启，奉劝澳方正视澳军在阿暴行，将有关肇事者绳之以法，还遇害者以公道与正义。“我们也敦促澳方正视当前两国关系出现困难的症结，为双边关系的改善采取建设性的实际行动。”

据该报道，《环球时报》总编辑胡锡进则在Twitter转发“乌合麒麟”的回应，并形容作品是“讽刺漫画”（satirical cartoon），漫画创作人的回应狠狠掴了澳洲总理莫里森一巴。《环时》昨访问了“乌合麒麟”，他指对于澳洲总理就基于事实的漫画作出激烈反应“感到惊讶”，他认为莫里森不应该针对赵立坚，应将矛头指向他，而澳洲士兵确实在阿富汗触犯战争罪行。他表示，该幅漫画的创作灵感来自月前的外媒报道澳军的“谋杀”罪行，当时他感到“震憾”和“不寒而栗”，才基于事实创作吸引外界关注不人道事件。

虽然莫里森声言要求中方和Twitter立即将有关帖文下架，但赵立坚已把帖文置顶，Twitter也没有采取任何行动。中国外交部发言人华春莹今日凌晨连发3条Tweets反击澳洲政府，质问无情杀害阿富汗平民就是公正吗？“阿富汗人的命也是命！”

据苹果日报，中国官媒今早发评论炮轰澳大利亚。《人民日报》国际专栏“钟声”今日发表评论批评，连日来，澳洲各界和国际社会纷纷强烈谴责澳洲军人涉嫌战争罪行；但澳洲一些政客如坐针毡，竟倒打一耙，发起对中方的无理指责。阿富汗人民的生命理应得到尊重。“澳方欠阿富汗人民一个交代、欠世界一个交代。奉劝澳方正视问题，不要转移视线，推卸责任。”

《环球时报》社评则指，“与澳洲掰扯善恶很累，也不值”，形容澳现在拥有一个粗鲁、狂妄的政府，同时拥有一批显然缺乏自知之明的政治和舆论精英。社评反驳，澳洲高调攻击中国人权，“我们要说的是，新疆的事，还有香港的事，从不同的立场和价值观可以有不同解读，时间将做出裁判。”而澳军在阿富汗屠杀39名平民和俘虏，都是戕害生命、践踏人权的铁案。社评还直斥：“莫里森政府居然有脸把自己摆到人权的道德高地上，这得需要有多么畸型的傲慢和无耻才能干得出来。”

据苹果日报，赵立坚昨在Twitter转发“乌合麒麟”的漫画，画中一名澳洲士兵用刀抵着一名儿童的喉咙。赵立坚写道：“对澳洲士兵在阿富汗屠杀平民和囚犯感到震惊，我们强烈谴责这一行径，并呼吁追究当事者的责任。”澳洲总理莫里森随即就这幅漫画要求中国道歉。

自称“战狼画手”的“乌合麒麟”，介绍时指擅长CG（Computer Graphics，电脑绘图），自学画画18年，曾创作嘲讽香港反送中运动“伪神”，以及将《武汉围城》的作家方方描绘成小丑形象的“为弄臣加冕”等作品。“伪神”将香港描绘成一个废墟，示威者向在蚕食人类心脏的自由女神跪拜。另一幅作品“炮灰”中，一个戴V煞面具的小孩站在铁轨中央，对前方疾驰而来的列车举起弹弓，车轨两旁同样戴面具、撑起黑色雨伞的众人在为他鼓掌。

据苹果日报说，面对赵立坚在社交平台贴出假图，澳洲《每日电讯报》（The Daily Telegraph）今天在头版刊登天安门事件中，王维林以肉身挡坦克的“坦克人”经典相片作出反击，并附上图说：“中国军人杀害中国平民和学生令人震惊。我们强烈谴责这种行径，并要求对他们究责。注：这张照片是真的。”

苹果日报说，该篇报道引述了《环球时报》，Twitter，《人民日報》以及法新社的消息。