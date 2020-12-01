中国安邦卖美国酒店与韩国大宇官司败诉

韩国投资银行业者未来资产大宇(Mirae Asset Daewoo Co Ltd)周二表示，与中国安邦保险集团在美国的诉讼已经获胜，此前未来资产关联公司放弃了以58亿美元收购安邦旗下15家美国酒店的交易。不过新冠疫情导致今年许多交易面临风险，旅游业就是受到全球旅行限制打击最大的行业之一。但诉讼胜利使大宇股票今天疯涨。

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据路透社今天报道称，韩国未来资产在与中国安邦保险的酒店交易诉讼中胜诉。消息说，一个由未来资产牵头的财团去年同意从安邦收购上述酒店；自从中国政府在2018年接管陷入困境的安邦保险之后，该集团便一直出售部分海外资产。

该报道称，未来资产周二在一份监管申报文件中称，安邦先前提出诉讼，指称未来资产关联公司必须履行收购酒店的付款承诺，在此同时未来资产关联公司提出反诉，要求安邦归还保证金、支付交易成本、以及相关诉讼成本。

根据路透社见到的法院文件，一特拉华法院周一驳回了安邦对于支付款项的请求，并裁定安邦应该归还保证金，并支付368.5万美元的费用。安邦保险已经清算，部分资产已经转进新成立的实体大家保险集团。目前无法立即连络上一名大家保险的管理人士。路透社说，未来资产股价周二大涨6%。