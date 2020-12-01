拜登择耶伦为财长 称誉女鸽子

美国总统当选人拜登当地时间周一（30日）宣布，提名联储局前主席耶伦（Janet Yellen）出任财政部长，美媒引用专家说法，认为中美贸易战仍将持续，但如何去打，美方或有3个转轨：一是谨慎使用关税手段，二是加入CPTTP（全面进步跨太平洋伙伴协定）、三是限缩军事相关产品输出而开放其他产品。

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据香港经济日报今天报道说，拜登中国，美财长换女鸽子耶伦 ，中美贸易战或3转轨。并指耶伦不仅会是美国史上首位女性财政部长，也将是不分性别曾执掌白宫经济顾问委员会、联储局、财政部等3大机构的第1人。

据该报道，耶伦属新兴凯因斯学派（Keynesian economics），较著重于劳动力市场与物价，也重视政府的市场调节作用，可能会加速新纾困法案出现。理论上，耶伦被提名后还要获国会通过，不过以其人脉和形象，在共和党主导的参议院也可望过关。

尽管拜登与其财经内阁可能会先致力于改善美国国内经济，以及试图修补二及分化严重的政治撕裂，但与中国的贸易战也是必须处理难题。专家认为拜登可能会先结束与欧盟等盟友的贸易摩擦，专注针对中国，但是一定不会再扩大中美贸易战的规模。

据美国两大智库之一彼得森国际经济研究所高级研究员胡夫鲍尔（Gary Clyde Hufbauer）指出，耶伦对中美问题难以处理且牵动全球，会更加谨慎，她之前已反对特朗普（Donald Trump）政府以关税当武器的做法。

耶伦可能也会建议拜登政府，推动美国加入CPTPP，该协议前身TPP（跨太平洋伙伴协定）由奥巴马（Barack Obama）政府发起，但特朗普就任第4天就宣布美国退出，如今实质主导者是日本、澳洲，多半是美国盟友，可以形成联盟力量制衡中国。不过中国国家主席习近平11月在签订RCEP（区域全面经济伙伴协定）后，也表明有兴趣加入CPTPP，日本回应则是欢迎任何符合条件又同意条款的经济体加入。

据该报道说，在实体清单和制裁“黑名单”问题上，耶伦可能会缩小范围。胡夫鲍尔指出，耶伦可能会将中美贸易战中的国安考量，限缩在军事相关范围－－即只会对涉及国安问题的中企或产品制裁，让其他产品自由贸易。

香港经济日报说，特朗普已用国家安全为由大举制裁中国企业，近期更推出禁止投资军事相关中企、增列89家黑名单等措施，但之前包括对WeChat（微信海外版）、TikTok（抖音海外版）指控却缺乏证据，均被法院发出禁制令阻止实行，是较可能从耶伦接任财政部受益的中企。