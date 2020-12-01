推特拒绝下架赵立坚的澳士兵架刀蒙太奇照片 新西兰法国点评

推特今天拒绝下架中国外交部发言人赵立坚指控澳大利亚士兵的推文，推特解释说，针对该推文，推特已经加注内容敏感，并指相关政治新闻的评论以及政府官方的账号所发威胁性外交声明，一般并不违反推特规定。中国外交部发言人赵立坚的推特采用修剪后的照片，展示一名澳大利亚士兵手持滴血的刀，横架在一名阿富汗儿童的脖颈上。此举引发澳大利亚谴责。一些国家也表示了关注。

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据法新社今天自堪培拉报道，Twitter今天周二拒绝了澳大利亚政府下架北京政府代表攻击澳大利亚军方的推文的要求。

中国外交部发言人赵立坚周一在堪培拉引起了轩然大波，赵立坚张贴了一张蒙太奇照片，照片中一个着装澳大利亚军服的男子手持一把血淋淋的刀子抵着一名阿富汗儿童喉咙。

法新社说，这一事件是在有关据称澳大利亚士兵在2005年至2016年之间对阿富汗犯下的战争罪行的报告发表几天后发生的。

据Twitter声称，已将赵立坚该推文标记为“敏感”，推特并补充说，来自官方政府账户的有关时事政治问题的评论，或威胁性的外交政策声明，通常不违反其规则。

据法新社说，周一，澳大利亚总理斯科特·莫里森称该推文“令人作呕”。他呼吁Twitter撤下该推文，并且要求中国道歉。

据法新社说，在此推文事件之后，一些国家也表示了关注。据新西兰总理雅辛达·阿尔登对记者说：“该推特所使用的图像与事实不符，它不是事实的真相图像，我们已将此表达直接传达给中国当局。”

法国外交部认为这条推文是多么的与人们理应当从中国这样的国家外交所期望不相配。法国外交部补充说：所发表的图片特别令人震惊，且评论带有偏见，并侮辱了20多年来所有向阿富汗派遣武装部队的国家。

据法新社说，阿富汗发布了低调的声明，说正在与堪培拉合作调查对澳大利亚军方的怀疑，并补充说，中国和澳大利亚都是阿富汗国际和平进程中的关键参与者。

就推特事件，中国驻堪培拉大使馆发言人今天指责澳大利亚在此事件上反应过多。据中国大使馆发言人说：“一些澳大利亚政客和媒体的愤怒和吼叫不过是对赵先生推文的误解和反应过度。”

据法新社说，《卫报》周二在堪培拉又使局势进一步紧张升级，该报发表了一张照片，指控疑似一名澳大利亚士兵用塔利班一名死者的假肢喝啤酒。