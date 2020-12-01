新冠疫情一周年： CNN披露中国当局隐瞒疫情的机密文件

据知名医学期刊刺胳针（ Lancet ）刊载的一项研究，12月1日是湖北省武汉市首位已知COVID-19病患出现症状满一周年。一年来，这场在全球蔓延的大流行疫情已有超过6331万人感染，并夺走至少146万条人命。

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美国有线电视新闻网（CNN）取得一份外洩的117页湖北省卫生当局机密文件，报告上注明“内部文件，请保密”。内容显示，中国对外公布的数据，只是全部疫情的一部份。中国当局出于政治考量隐匿疫情，在爆发初期处理失当。

中央社报道说：CNN发现：今年2月10日中国国家主席习近平现身北京，透过视讯连线替前线医疗人员打气时，中国官方通报新增确诊病例2478起，但根据湖北省疾病预防控制中心外流的117页机密文件显示，当天新增确诊病例数为5918起，是对外公布数字的两倍以上。

这项文件还显示，去年3月初的时候，中国疫情诊断的速度缓慢，从出现症状到确诊平均要23.3天。专家认为：这大幅影响疫情监控和防疫措施。

该机密文件还显示，湖北在新型冠状病毒疫情爆发之际的去年12月，还在武汉，宜昌和咸宁市等地悄然出现了流感大流行。流感病例暴增至前一年的20倍，使原本不堪负荷的医疗体系雪上加霜。

这些文件涵盖2019年10月至今年4月的不完全时期，暴露出欠缺弹性的医疗体制，受制于从上而下的官僚和僵化程序，不足以应付新兴危机。这些文件揭露了当局在疫情初期的几个关键时刻，存在明显失误，并暴露出体制缺陷。

CNN报导，一些在中国医疗体系任职和要求匿名的吹哨者提供了这些文件，他们基于爱国心而向外提供事实真相，同时也是为了纪念直言不讳的同事。这些外洩文件经CNN委託6名独立专家确认内容是否属实。其中一名和中国关係密切的专家表示，曾在今年稍早的机密研究中看过当中部分报告，一名熟悉中国内部文件和程序的欧洲安全官员，也向CNN证实，这些档案是真的。

国际社会一直要求中国配合世卫组织对COVID-19疫情起源进行调查，但目前为止，国际专家取得湖北省医疗纪录和原始资料的管道有限，世卫组织上周表示，中国政府官员向他们保证，实地考察将会是调查的一部分。