日本政评家惊预特朗普或闪电访台

日本政评家宫崎正弘在富士晚报（夕刊富士）头版撰文指出，美国总统特朗普恐难扳回败选局势，为了斩断竞选对手拜登的退路，将在剩余的任期中祭出杀手锏，其中一项很可能就是闪电访问台湾。

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据自由时报引述日媒富士晚报报道，特朗普最后剧本可能闪电访问台湾。日本富士晚报30日以头版报道，特朗普的最后剧本可能闪电访台。宫崎在撰文中指出，特朗普任内宣布退出“跨太平洋伙伴全面进步协定”（CPTPP）、攸关气候变迁的巴黎协定，还有美苏核条约（INF）等重要的国际协定，而且为了不让拜登有逆转的机会，在剩余的任期内还会采取强化的预防措施。

该报道说，特朗普打算让拜登没有退路的重要议题，还包括美中关系，过去四年特朗普的对中战策有180度转变，美国保守派杂志报导，美国前政府高官主张“特朗普的最后的收尾工作应该要访问台湾”。宫崎指出，特朗普如果在卸任前访台，将是改变现代史的大事件。

报道称，特朗普任内台美关系有相当巨大的变化，特朗普政府根据“台湾关系法”军售台湾最新型的F16战机、MIA2T战车、MK-48重型线导鱼雷等多项武器。另外，2018年制定的“台湾旅行法”，不但美国政府高官可以依此访台，美国总统也能访台。宫崎指出，美国卫生部长阿札尔和国务次卿柯拉克相继访台后外界也在揣测，下一次可能是更高阶的大人物。

据宫崎指出，1963年美国前总统肯尼迪访问柏林，在群众前演说带给柏林市民很大的勇气，并给予苏联一记重击。他认为，特朗普若在卸任前访问台湾，也将会带给自由亚洲很大的鼓舞。尤其是受到集权主义压迫的香港、西藏和维吾尔族人均引劲翘望。

据自由时报，宫崎还指出，这名前美国高官也说，特朗普最后的收尾工作无法由他亲自访台，退而投其次也应由副总统彭斯或派国务卿蓬佩奥访台。