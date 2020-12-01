经合组织表示：新冠疫苗的快速研发为恢复经济增长带来了希望

经济合作与发展组织对2021年全球经济增长做出最新预测认为：明年全球经济增长将达4,2 %，恢复到新冠大流行病爆发前的水平。新冠疫苗的快速研发为恢复经济增长带来了希望。不过，失业现象将进一步加剧。

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周二，经合组织首席经济学家布恩（Laurence Boone）在刚刚发布的经济前景报告中表示：自这场新冠疫情大流行病爆发以来，现在首次有望看到更美好的未来。疫苗和治疗方面的进步为世人带来希望，不确定性正在消退。但是，经合组织秘书长安赫尔-古里亚却告诫人们：我们尚未步出危机。

迄今为止，在各国政府和央行的支持下，全球的经济活动迅速恢复。就本年度而言，经合组织调整了对全球国内生产总值下降的预测数字，从九月份9,5 %的预测数字上调至4,2 %。

经合组织指出：经济活动将继续在有限的社会交往及边境部分封闭的情况下进行，这种情况还将持续数月。某些行业的恢复将较为迅速，另外一些行业将继续处于停顿；旅游业占据重要地位的发展中国家或新兴经济体的局势将继续恶化，需要更多的国际援助。

全球整体局势趋于好转，预计至2021年底，全球国内生产总值将恢复到疫情前的水平，明年将增长约4.2％，2022年将进一步增长3.7％。不过，此一预测数字与九月份的预测相比，略显悲观，经合组织曾在九月份预计：2021年全球经济增长将达5%左右。

另外，根据经合组织的预测：已经开始复苏的中国经济预计将实现强劲增长，中国将以8％的增长数字，占全球经济增长三分之一以上。

但是，经合组织发出告诫：危险依旧存在。新冠疫情目前在许多地方再次泛滥的现实提请人们，政府当局可能会再次被迫加强对经济活动的限制，特别是在有效疫苗尚未正式推出之前。