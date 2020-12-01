美国制裁中国电子进出口公司 指控助委国照搬北京防火墙

美国宣布制裁中国电子进出口有限公司，中国外交部周二回应称，中国敦促美国遵守国际法和国际关系基本准则，以实际行动纠正错误，撤销各种名目的非法制裁；中国将采取必要措施维护本国企业的正当权益。据法新社说，中国电子进出口有限公司被控助委内瑞拉打压民主。

广告 继续浏览后续

据路透社今天报道说，美国制裁中国电子进出口公司，中国外交部称将采必要措施维护本国企业正当权益。中国外交部发言人华春莹在例行发布会上指出，中国和委内瑞拉双方一直开展务实合作，有关的实践完全符合国际通行规则，“不应该被政治化，美方的有关行径纯粹是炮制借口，打压委内瑞拉和中国的有关企业。”

美国周一宣布对中国电子进出口有限公司(CEIEC)实施制裁，指责该公司支持委内瑞拉总统马杜罗(Nicolas Maduro)破坏民主努力。

据法新社报道称，美国今天宣布对中国电子进出口有限公司（CEIEC）实施制裁，指责这家中国企业支持委内瑞拉总统马杜罗（Nicolas Maduro）政权破坏民主的行为。

据美国财政部发表声明说，中国电子进出口有限公司支持马杜罗政府「限制网路服务，并对政敌进行数位监控和网路行动」。

法新社说，美国限制美企与这家中国企业交易，并冻结中国电子进出口有限公司任何持有50%以上股份公司的资产。美国财政部在声明中形容，中国电子进出口有限公司是「商业版北京防火墙」，为委内瑞拉国有电信公司提供专门技术，封杀独立媒体及反对派领袖瓜伊多（Juan Guaido）的网路直播。

大多数的西方国家和拉丁美洲国家都已承认瓜伊多为委内瑞拉临时总统。

据美国财政部长梅努钦（Steven Mnuchin）说：「美国将毫不犹豫地锁定任何协助打压委内瑞拉和世界各国人民民主意愿的人。」

法新社说，委内瑞拉资讯部和中国电子进出口有限公司皆未立即回覆置评要求。