赵先生引火推文后 中国驻澳使馆息事宁人？指澳“错误解读”

中国驻澳洲大使馆今天表示，澳洲政治人物“错误解读”一则推文，并试图煽动民族主义情绪。该则推文中有一张经过数码修改的图片，显示一名澳洲士兵握着染血的刀子抵在一名阿富汗儿童的脖子上。

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据路透社今天报道称，中国驻澳洲使馆称澳洲“错误解读”社交媒体推文。澳洲总理莫里森(Scott Morrison)周一称这则由中国外交部发言人赵立坚发布的推文“实在令人反感”，并要求道歉。但这则推文周二在赵立坚的社群网路帐号上置顶，中国环球时报则是访问了创作这个图片的创作者。

据中国驻堪培拉大使馆周二发出声明表示，“澳方某些政客和媒体的咆哮，完全是对赵先生推文的错误解读和过度反应。”据该报道，中国驻堪培拉大使馆证实，澳洲外交暨贸易部部长周一致电中国驻澳洲大使成竞业，对该则社交媒体贴文提出抱怨，使馆并称成竞业表示“这些没有根据的指控绝对无法接受”。其称，澳洲正试图“在澳煽动民族主义情绪”，并“转移公众对澳军在阿富汗暴行的关注”。

据路透社说，澳洲驻阿富汗的特种部队就战争犯罪行为发起独立调查，发现有39名没有武装的囚犯及平民遭到杀害，澳洲称19名士兵有可能遭到刑事起诉。这份报告是在两周前公布，公布之前莫里森已经向阿富汗总统Ashraf Ghani致歉。