金融时报：欧盟建议冰释前嫌与美联手对付中国

金融时报报道，欧盟已经向美国建议组织一个联盟，对付中国的挑战。这份名为《面对全球改变的一个欧盟美国新议题》的建议草案，内容包括欧盟与美国需要冰释前嫌（bury the hatchet）。欧盟建议美国把握“一辈子才一次”的集会，组成一个新的全球联盟，对付中国构成的“战略性挑战”。

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这份重修跨大西洋关系的建议草案，已获金融时报过目，合作的项目包罗万有，从划一电子规格到对付新冠状病毒肺炎和对抗树林被侵蚀化。

由欧盟委员会撰写的建议草案指出，如果民主世界需要撑起其利益以对付“专权力量”和“利用我们本身开放社会从而得益的闭门经济”，那么欧盟与美国的伙伴合作必须要“持续和重修”。

这份11页的建议草案并且呼吁欧盟和美国冰释前嫌，例如欧洲一直都要求向美国科技巨企征收更多的税项。

建议草案指出，身为开放的民主社会和市场经济，欧盟和美国同意中国逐渐加强的国际自信已构成战略性的挑战，就算双方经常都不同意对付这个问题的方法。

建议呼吁欧盟和美国联手塑造一个数码规格环境，包括以普通法来对付垄断和数据保护，联手合作检视外国的敏感投资，以及携手对付黑客活动。

建议草案同时又呼吁双方合作发展和分发新官状肺炎的疫苗，并联手改造世界卫生组织。

金融时报指出，这份建议草案反映了位于布鲁塞尔的欧盟对美国出现新政府充满乐观的憧憬，并对跨大西洋关系这些年来的扞格给予北京有机可乘而表达关注。这份建议又支持总统当选人拜登呼吁召开民主高峰会议，认为这份跨大西洋的合作建议，可以成为“全球同一志向新联盟的关键”。

这份建议草案将在12月10日至11日多个领导人会议上提出，文件建议欧盟和美国在2021年上半年召开高峰会议，到时可启动这份跨大西洋的合作议题。