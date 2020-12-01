马来西亚与中国南海罕对峙 双方或决心持久对抗

美国智库战略与国际研究中心（CSIS）旗下的亚洲海事透明倡议组织（AMTI），日前发布文章，指中国海警船5402号，曾于上月19日驶近一个由大马与泰国公司协议营运的钻油台，期间距离不足2海里；大马遂派出皇家海军辅助舰“金银花号”巡逻。数日后，大马再派出马来短剑级的濒海任务舰到附近海域巡逻，并曾于同月24日紧随中方海警船航行。报道称，马来西亚与中国现已在南海议题上进入持久战，且双方都表现出更大的决心与对方对抗。

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据光华网今天报道说，中马南海议题持久战，专家指双方表现更大决心对抗。该报道引述外媒指出，中国近年持续扩大在南海的军事部署，已引起周边国家警惕，马来西亚与中国现已在南海议题上进入持久战，且双方都表现出更大的决心与对方对抗。

该报道引据《美国之音》消息称，中国海岸警卫队5402号船舰上月驶入并停泊于北康暗沙（Luconia Shoals）附近，并先后骚扰大马钻井平台与补给舰，而马方则部署海军舰艇作为反制，目前，马方船舰仍持续跟踪中方舰艇。

据了解，北康暗沙被马来西亚视为该国经济海域范围，而北京当局则一再宣称拥有这片水域的主权。《美国之音》引述马国战略与国际问题研究所外交政策和安全研究资深分析师洛克曼（Shahriman Lockman）的说法指出，中国海警在事件中出现的地点及马来西亚后续的跟踪行动格外引人关注，类似事件鲜少发生在距离海岸如此接近之处，“令人感到不安”。

新加坡国际事务研究所高级研究员胡逸山则认为，马来西亚目前的战略作法是“采取有效步骤”，持续透过使用该海域来捍卫其主权主张。

据光华网说，中国与大马在南海南沙群岛的南康暗沙存在主权争议。美国智库近日指，11月下旬中国海警船曾与马来西亚多首舰船，在南康暗沙琼台礁对峙。据报，中方曾警吿附近海域一油井涉非法钻探。

资料显示，中国海警船5402号为国产舰船，排水量达4,000吨，而马来短剑级的濒海任务舰亦为中国船厂建造，排水量680吨，于今年初交付。

据该报道，南康暗沙位于南沙群岛南部，由琼台礁等众多暗礁、暗沙和浅滩组成，周边海域油气资源蕴藏丰富。2013年，大马在礁上修建灯标助航设施以宣示主权，后被中国拆除；同年中国对南康暗沙及相关海域的巡航开始常态化。随后，中马海警舰在该海域屡起对峙。