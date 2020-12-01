马首流离海外百年后 首回圆明园

中国国家文物局、北京市政府今天在圆明园正觉寺举行“圆明园马首铜像划拨入藏仪式”。英法联军后失散的十二生肖之“马首”铜像，成为首件回归圆明园的文物。目前十二生肖兽首中，兔首和鼠首收藏于中国国家博物馆，猪首、猴首、牛首和虎首现收藏于保利艺术博物馆。而龙首、蛇首、鸡首、狗首、羊首仍下落不明。

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据中央社今天报道称，流离海外百年，马首回归圆明园展出。中国国家文物局、北京市政府今天在圆明园正觉寺举行“圆明园马首铜像划拨入藏仪式”。英法联军后失散的十二生肖之“马首”铜像，成为首件回归圆明园的文物。

该报道综合澎湃新闻、中新网消息，圆明园兽首铜像原为圆明园海晏堂外喷泉的一部分。水池左右是呈扇面八字排开的喷水装置，分别为十二生肖的人身兽面铜雕。

中央社说，1860年英法联军攻入北京，圆明园被抢掠焚毁，12尊兽首从此流失海外。这次入藏圆明园的马首铜雕是澳门商人何鸿燊在2007年斥资港币6910万购得后捐出，之后马首铜像一直在港澳公开展示。2019年11月，何鸿燊决定将马首铜像正式捐赠中国国家文物局。

马首将展于圆明园正觉寺文殊亭中，同时开设展览，分为圆明重光、万园之园、马首回归3个部分，展览面积1172平方公尺，共展出文物、照片等共约100件。

中央社说，近年，收回海晏堂十二生肖兽首成为中国民族自尊的表现。中国国家文物局局长刘玉珠表示，马首归来“才刚刚破题”。圆明园是首批国家考古遗址公园，全国爱国主义教育示范基地，他期待圆明园讲好马首回归的“中国故事”。