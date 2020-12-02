中国反对美国加大力度阻控中企华尔街上市

美国众议院本周料通过立法为中资企业在美上市设下更高门槛。对此，中国外交部发言人华春莹周三称，中国坚决反对将证券监管政治化的做法，希望美国能够为外国企业在美国投资和经营提供公平、公正、非歧视的环境，“而不是想方设法设置层层种种的障碍”。美国国会一个跨党派咨询机构周二誓言要加大对美国投资中国公司的审查力度，警告称对中国投资既对投资者构成风险，而且这些资金也可能资助了中国的军事化，从而给美国构成直接威胁。

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据路透社今天报道说，美国料立法阻碍中资企业在美上市，中国外交部称坚决反对证券监管政治化。

美国众议院本周料通过立法为中资企业在美上市设下更高门槛。对此，中国外交部发言人华春莹周三批评说，“这再次表明美国对中国的公司是采取了歧视性的政策，对中国企业进行政治打压。”

美国国会助手周二表示，美国众议院本周料将通过立法，这项立法可能阻止一些中资企业在美国交易所挂牌上市，除非他们遵守美国的审计标准。

众议院计划今天周三晚间就“外国公司问责法案”(The Holding Foreign Companies Accountable Act)进行表决，该法案规定如果外国公司连续三年未能通过美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)的审计，将被禁止在美国任何交易所上市。

据路透社稍早报道，美国国会一个跨党派咨询机构周二誓言要加大对美国投资中国公司的审查力度，具有影响力的美中经济安全审查委员会(USCC)称，来年将密切关注美国私募股权和对冲基金在投资中国方面的动向，称这是在中国开放金融市场之际的一个合理步骤。

据USCC主席Robin Cleveland称，“我们要确保他们追求的机会不会直接有悖于我们的国家安全和经济安全。” 据Cleveland和USCC副主席Carolyn Bartholomew在发布该委员会的年度报告时发表讲话。该报告提出中国共产党的雄心对于美国利益构成日益严重的威胁。Bartholomew说，中国已经“变得越来越具有侵略性和敌对性”，Cleveland称中国“是对我们经济和安全利益构成独特而直接威胁的对手”。Bartholomew说，中国正在寻求资金来解决经济中的结构性问题。

路透社说，USCC的建议不具有约束力，但对美国决策者的影响越来越大。它的一些说法经常遭到北京谴责。

USCC今年强调的诸多建议当中，排在首位的是要国会将互惠作为美中关系立法的基本原则，以确保公平的市场准入与信息的公平获取，以及记者、外交官与非营利组织人员受到公平的对待。USCC还要求扩大联邦贸易委员会(FTC)监控国家补助的权限，以及将以经济、安全与人权为由对中国企业实施的制裁扩大至这些企业的母公司实体。据USCC建议加强对台关系，呼吁国会考虑藉由立法，让美国驻台湾非官方代表以总统提名、参议院建议与同意的方式产生。

路透社还指，USCC也要求收紧签证限制以防止技术盗窃，同时呼吁对担心遭到迫害的香港居民解除入境美国的种种阻碍。