中国强调保粮 罕与国安挂钩

据中国农业农村部表示，当前中国粮食产需仍将维持“紧平衡”态势，而部分耕地被用于种植高收益经济作物或其他用途，将影响国家粮食安全，要求确保粮食作物的耕作面积。

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据中央社今天报道，中国称粮食供需紧平衡，不慎将影响国安。中国国务院办公厅日前印发“关于防止耕地‘非粮化’稳定粮食生产的意见”，农业农村部以“有关负责人表示”方式，在官网刊出答问。据中国农业农村部表示，随着中国人口数量成长、消费结构不断升级和资源环境承载力趋紧，粮食产需仍将维持“紧平衡”态势，而今年突如其来的2019冠状病毒疾病疫情，也使粮食等大宗农产品贸易链、供应链受到冲击。

据这名负责人表示，必须坚持把确保国家粮食安全作为“三农”工作的首要任务，以稳定国内粮食生产来应对国际形势变化带来的不确定性。他表示，近年部分地区出现耕地“非粮化”趋势，一些地方把农业结构调整简单理解为压减粮食生产，一些经营主体违规在永久基本农田上种树挖塘，一些工商资本大规模流转耕地改种非粮作物等。

为确保粮食安全，中国要求将有限的耕地资源优先用于粮食生产，确保谷物基本自给、口粮绝对安全。据中央社说，中国国务院的“意见”中明确耕地利用优先级，首先，永久基本农田要保障稻谷、小麦、玉米三大谷物的种植面积；其次，一般耕地应主要用于粮食和棉、油、糖、蔬菜等农产品及饲草饲料生产；第三，在优先满足粮食和食用农产品生产基础上，适度用于非食用农产品生产。