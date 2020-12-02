中国泼墨女孩再求救 不要过强压下受监视的生活

画面女孩子为2018年曾于上海直播向习近平肖像泼墨的董瑶琼

2018年7月4日在推特直播时向习近平画像泼墨的中国女孩董瑶琼11月底再次发推，表示自己不愿意过这种强压监视的生活。据法国媒体RTL广播电台报道；董瑶琼在11月底的推特中表示：大家好！我是董瑶琼，是我本人在发推特，请大家关注我此前发的那几条推特的内容。我发完这条视频之后就不再发新的推特了。

广告 继续浏览后续

我第二次出了精神病院以后呢，被安排在当地的政府，上班嘛！说是上班其实它就是一种监视。因为我其实去哪里都是受限制的。我基本上上班的话，就是打打电话，抄抄写写之类的。然后现在我决定要发推特，因为我已经不再恐惧他们了！不再害怕他们了！就是这样!

如果再次把我关进医院，没有问题。一辈子出不来了，我也认了。但是我现在要说，是要争取我自己的自由！什么自由？我工作的自由！我选择朋友交往的自由!

我现在所有的自由都没有，都被限制了。我跟谁去交往，他们都要打听；都要问!

他们没有说恐吓你、威胁你。他们的意思其实就是不让你交往。包括我爸爸，我都是没有联系的。我爸爸出了这个事情(她父亲董建彪在源江山煤矿发生透水事故中幸存）)，还是欧彪峰(音译)告诉我，我才知道的。你们知道吗？所以(哽咽)

所以，我不想再过这样的生活了，要么就死了！真的！要么就死了！

在这种强压的监控之后，我确实已经无法承受了！可能会接近崩溃的边缘。谢谢大家关注我！

我也不去向今晚发了推特有什么后果！我也会承受这个后果。remintée

我只想要问：我做错了什么？！违法了吗？还是那句话：我违法了吗？！我精神我真的有问题吗？我在泼墨之前，我还在上海一家单位工作，可以去问我那些同事，我的精神出了问题吗？我是一个很正常的人！包括我在精神病院的时候，医生还问我：你想吃什么药？......(视频不知何因就此中断)

董瑶琼于2018年7月4日被上海警方抓捕，其后失联，其推特号被关闭，直至7月16日被上海公安强行带回湖南省攸县老家，然后以疑有“精神病”为由被强行关押于株州市第三医院。8月1日董瑶琼父亲在株州市第三医院会见董瑶琼后，才得知董瑶琼拨墨的行为被定性为“攻击国家领导人”。

董瑶琼一直被关在医院内，直到2019年11月19日被取保候审，被送到董瑶琼母亲在湖南省攸县桃水镇的住处。