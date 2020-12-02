中国研究指新冠病毒源头在印度 美媒批是新甩锅

中国一研究机构爆出一项新的研究成果，认为新冠病毒源头在南亚次大陆，也就是印度和孟加拉国。这是中国在病毒来源问题上先后甩锅给意大利、西班牙、美国和一些向中国出口冷冻肉类食品国家之后作出的最新一次甩锅的努力。有观察批评说，中国甩锅的特点之一显然跟中国与被甩锅的国家的关系好坏有关。这次甩锅印度应该跟印中军事对抗有关。

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据美国之音报道称，中国甩锅出新招，病毒源头在印度。

该报道说，去年12月，距今大致一年的时候，中国突然爆发武汉肺炎，也就是今天所说的新冠病毒疫情。疫情后来很快从中国蔓延至全世界，造成了一场全球性的大灾难。迄今已经有大约6300多万人感染，近150万人死亡。国际社会要求对中国病毒源头进行独立调查，并要向在疫情爆发初期刻意隐瞒疫情并造成拖延累计全世界的中国政府追究责任。

为了摆脱被全球追责，甚至被索赔的难堪局面，中共最高当局策划了一系列推脱责任的应对之法，先后甩锅给意大利、西班牙、美国等。但是，这些行动都因太过荒唐而无疾而终。

这次把病毒源头归于印度和孟加拉国的研究是中国科学院上海生命科学研究小组进行的。其研究报告发表在11月17日的医学期刊《柳叶针》上。这份报告的名称是Sars-CoV-2在人类宿主中的早期秘密传播和进化（The Early Cryptic Transmission and Evolution of Sars-CoV-2 in Human Hosts）。

据该报道，他们采用的分析方法是，病毒DNA在进行复制过程中会产生非常微小的变化，利用亲缘分析法和观察DNA突变情况，就可以找到突变程度最小的病毒样本，样本所在的地方可能就是病毒的源头。该小组首先把中国排除在被怀疑对象之外，而是锁定美国和澳大利亚等八个国家为可疑的病毒来源国。研究发现，印度和孟加拉国的病毒突变程度最小，因此那里应当就是病毒源头。这8个被怀疑为病毒源头的国家是：美国、澳大利亚、意大利、俄罗斯、希腊、捷克、印度和孟加拉国。

据报告认为，印度和孟加拉都与中国相邻，因此武汉的病毒很有可能是从这两个南亚国家传来的。

报告还指出，病毒在进入中国之前，可能已经传至欧洲，所以全球病毒大流行是不可避免的，而武汉只是这一病毒全球传播过程中的一个环节。中国官媒最近一直不断发表报道称，输入型感染病例主要来自进口的冷冻肉类产品，其中就包括印度、俄罗斯、挪威、印度尼西亚、巴西、新西兰、厄瓜多尔等。这些国家也因此成为中国科学家怀疑的目标。

据观察家指出，中国甩锅的特点之一显然跟中国与被甩锅的国家的关系好坏有关。美国是国际“反华势力”的领头羊，也是在这次病毒大流行中要向中国追责的主要推动者。所以，美国也就成为中国甩锅的第一目标。今年3月，中国外交部发言人赵立坚今就在美国社交平台推特上发推指责美军把病毒带到了武汉，还指称美国军方实验室从事相关病毒研究，并导致泄露，造成了病毒大流行。他还要求美国给世界一个解释。据观察家说，这次甩锅印度应该跟印中军事对抗有关。印中两国在喜马拉雅山边界地区的军事对抗已经持续了半年多，并发生了流血冲突。目前边界局势依然相当紧张。

据美国之音说，中国外交部发言人华春莹周一说：“在溯源问题上，中方本着开放、透明、负责任的态度，率先同世卫组织开展科学合作。世卫组织也向中方提供了全球新冠病毒溯源的研究进展，有关合作正在稳步推进，双方保持着密切交流和沟通。”中国外交部另外一个发言人赵立坚重申，中国虽然最早发生疫情，但并不一定是病毒源头。中国认为，确定病毒源头“是一个负责的科学问题，“需要全世界科学家们的共同努力。