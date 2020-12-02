中美贸易第一阶段协议 拜登说先不撤

美国《纽约时报》周三(2日)刊出美国总统当选人拜登的访问。拜登一改竞选时撤销对中国25%关税的承诺，称就任后不会立即撤销总统特朗普对中国实施的关税，也不会立即撤销中美第一阶段贸易协议。

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据自由亚洲今天报道，拜登称不即时撤对华关税，并要与盟友站于同一阵线。消息说，美国《纽约时报》周三(2日)刊出美国总统当选人拜登的访问。拜登一改竞选时撤销对中国25%关税的承诺，称就任后不会立即撤销总统特朗普对中国实施的关税，也不会立即撤销中美第一阶段贸易协议。据拜登表示，他首先会全面审视现时跟中国的协议，并咨询美国于亚洲和欧洲的传统盟友，制定连贯的策略。他认为，最好的对华策略是与盟友站于同一阵线。

据拜登还表示，他的对华贸易目标，是寻求真正能够取得进展的贸易政策，应对中国窃取知识产权、倾销商品、非法补贴企业和强制技术转移的行为。据拜登指，对付中国先要有影响力，例如透过制定两党对美国工业政策的共识。

自由亚洲说，根据中美第一阶段贸易协议，中国同意于2020年和2021年购买最少价值2,000亿美元的美国商品和服务。协议同时保留美国对2,500亿美元中国商品的25%关税，以及中国对1,000亿美元美国商品的报复关税。