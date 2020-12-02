前央视名人朱军遭控性骚扰案今在海淀开庭 MeToo此审不公开

中国中央电视台前主持人朱军两年前被指控于2014年涉嫌性骚扰实习生弦子，这起案件今天在北京海淀区法院开庭。弦子透露，虽然她和朱军都申请了公开审理，但法院未同意公开庭审过程。案中朱军反控“名誉权遭到严重侵害”和“受到严重精神伤害”。今天庭审结果将决定未来弦子等MeToo此案卷入者是否反而沦为被告。

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据中央社今天报道说，中国版MeToo，央视前主持人性骚扰案开庭。该报道引述新加坡联合早报网、英国广播公司（BBC）中文网等外媒消息，本案是中国类似案件中，极少数能正式走入法庭审理阶段的案例，有分析认为，这或许对中国MeToo运动未来影响重大。

据网易视频画面显示，今天下午在海淀法院外聚集了百余名自发前来为弦子助阵的民众，有人举出“性骚扰可耻”、“打破黑箱”以及“#MeToo”等标语。弦子到场后则打开一张写着“必胜”的海报，向众人道谢，并一度掩面而泣。弦子在受访时表示，即使结果不好，希望大家也不要因为她的案例而气馁。

该报道说，开庭前，弦子在微博发文表示，即使她和朱军都申请了公开审理，法院依然拒绝公开庭审，她提出要求朱军本人到庭的要求也依然得不到回应。弦子在接受BBC访问时则表示，无论输赢，她都不后悔。“如果我赢了，那肯定会鼓舞更多女性站出来说出自己的故事；如果我输了，我会继续上诉，直到讨回公道。”据该报道，BBC在开庭前分别透过电子邮件和电话联系了朱军及他的律师，但均未得到回复。

弦子于2018年7月在微信朋友圈发文，透露自己于2014年到央视“艺术人生”节目实习，却在节目化妆室遭朱军隔着衣服试图猥亵，所幸节目来宾突然进入，朱军才停止。事发后，她向当地警方报案，但警方以朱军是知名人物为由，建议她放弃指控，并希望她考虑朱军对社会的“积极影响”，三思而后行。

弦子的朋友、网名“麦烧同学”的非政府组织工作者徐超之后将弦子的文章转发到微博，很快就在中国网上疯传，也随即遭到封锁。由于当时正值欧美揭发名人性侵案的MeToo运动，数个类似案件也在中国浮出水面，这起案件随之引发关注。

据中央社说，事后，朱军以“名誉权遭到严重侵害”和“受到严重精神伤害”为由控告弦子和徐超。

据弦子对BBC表示：“（过去的这几年）给我带来了很大伤害。被告甚至指我有妄想症。为此，我还专门去医院做了精神鉴定…在蒐集2014年证据的这个过程中，我无数次重复自己的经历。每次说来，都是一场折磨和羞辱。”

徐超目前在英国攻读硕士学位。她对BBC说，如果法庭判决弦子败诉，那这就意味着朱军对她们的名誉权侵权指控会正式展开。“但即便我在英国，我也做好了继续回应的准备。”