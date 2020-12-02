国安法下黄之锋周庭与林朗彦今遭香港法庭判罪入监

香港众志前秘书长黄之锋因为触犯“煽惑他人明知而参与未经批准集结”等罪，2日被法庭判处入狱13个半月；同案被告周庭入狱10个月，同案被告的众志前主席林朗彦入狱7个月。

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据中央社今天引述香港媒体消息报道说，香港众志前秘书长黄之锋因为触犯“煽惑他人明知而参与未经批准集结”等罪，今天被法庭判处入狱13个半月；同案被告的众志前主席林朗彦入狱7个月，成员周庭入狱10个月。去年6月初“反送中”运动爆发，黄之锋等人于同月21日呼吁运动示威者包围湾仔警察总部，其后被捕，同被控“煽惑他人明知而参与未经批准集结”。

黄之锋同时承认另一项“组织未经批准集结”罪，周庭则承认另一项“明知而参与未经批准的集结”罪。

黄之锋等人已于上月23日在西九龙裁判法院承认相关罪名，其后被扣押及等待宣判，法庭下午宣布了以上刑期。

该报道综合电子媒体的法庭消息，周庭在法官宣判后申请交保外出，以便就刑期复核上诉，但被法庭拒绝；黄之锋和林朗彦没有提出，3人即时入狱。

中央社说，香港众志前秘书长黄之锋因为煽惑他人非法集结等罪被判入狱13个半月，他透过律师在社交平台留言，指入狱不是战斗的结束，在他们前面还有另一个战场。

黄之锋透过律师在Twitter留言说，他被判入狱13个半月，这不是战斗的结束，在他们前面还有另一个战场。据黄之锋说，他们将在狱中与其他勇敢示威者一起战斗，虽然不显眼，但对争取香港民主和自由是必须的。

香港众志前秘书长黄之锋等人因为煽动未批准集结等罪，今天被判入狱，泛民主派团体民间人权阵线前召集人岑子杰说，包括黄之锋等人被判刑在内，当前香港整体出现政治打压。据该报道，岑子杰接受中央社记者访问时说，目前本地类似黄之锋等人的“政治案件”有很多，部分人被轻判后，律政司都会上诉。他声称，当局正以严刑峻法“逼害”争取民主的人，整个制度都存在严重且不公平的打压，有涉及政治、新闻和教育等层面。

中央社引述香港民权观察发言人沈伟男受访时说，初步听来，这次判刑较重，可能会令很多人，尤其是社运组织者感到忧虑。他说，这次判决可能会导致外界今后不敢触踫相关法令，因而损害香港社会的各种表达自由。