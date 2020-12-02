广东电视一澳人主播挺赵立坚并欲弃籍 被骂叛徒

中国外交部发言人赵立坚在社交网上传讽刺澳大利亚军人屠杀阿富汗人漫画的风波持续扩大，一名在广东省担任电视台主播的澳大利亚人Hazza，在Twitter留言向赵立坚致敬，又表示因为此事件考虑放弃澳大利亚国籍，因而遭澳大利亚同乡怒骂“叛徒”。

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据东网今天报道，内地电视台澳籍主播撑赵立坚被骂叛徒。该主播Hazza在Twitter留言向赵立坚致敬。

据该报道，Hazza是一名90后出生的澳洲人，10年前离开当地到中国，现为广东电视台的主播，经常在社交网转载其主持节目的内容，并发表对中国的看法。他周一（11月30日）在赵立坚的Twitter下方留言，指作为澳洲人的他感到非常惭愧和抱歉，当日“第一次真正考虑放弃澳洲的国籍”，不想回国。

据该报道，Hazza的留言引发网民热议，有人认为表示这不是他的错，该反省的是一些无耻的政客。亦有澳洲网民斥他是“叛徒”，嘲其“外国人致富代码：我爱中国”，又称“如果中国侵略我们（澳洲），你会鼓掌”。对于网民的指摘，Hazza表示失望，又强调自己10年来一直努力促进中澳关系，有目共睹。

据东网说，中国内地漫画家乌合麒麟周二晚在微博再上传向莫里森“道歉”的漫画后，该漫画随即被人转载到Twitter并标注莫里森。另微博博主“Bo Peep”周二创作了一首名为“澳貌岸然”的饶舌歌曲，内容是揶揄莫里森要求中方为漫画事件道歉，是双重标准，批评其装作无辜，其中歌词：“当你说要我道歉，我怀疑我是不是听错......”。