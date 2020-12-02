应对中国？ 拜登考虑任命白宫国安亚洲事务“沙皇”

据英国金融时报透露，拜登正权衡是否要在美国国家安全委员会内设立该职位，以维护和促进美国在亚太地区的利益和价值观。评论认为，设立这一职位将突显出，自奥巴马(Obama)政府建立“重心转向亚洲”战略以来，亚洲变得更加关键。

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据路透社今天引述英国金融时报，拜登考虑任命一名白宫“亚洲事务主管”。而英国金融时报相关报道的题目则是，拜登考虑任命一位白宫亚洲事务“沙皇”。

美国当选总统拜登考虑在国家安全委员会任命一名白宫“亚洲事务主管”，这个举动凸显出该地区在应对来自中国的挑战方面的重要性。英国该报引述一名过渡团队的官员称，拜登政府将任命“合适的人选和架构”，与盟友一道促进美国的利益和价值观。

路透社稍早说，拜登的过渡团队暂未回复要求置评的请求。

英国金融时报今天引述知情人士称，拜登正权衡是否要在美国国家安全委员会内设立该职位，以维护和促进美国在亚太地区的利益和价值观。

乔•拜登(Joe Biden)考虑任命一位白宫“亚洲沙皇”，这表明在美国当选总统准备应对来自中国的广泛挑战之际，亚洲的重要性不断上升。

据该报，熟悉拜登过渡团队内部讨论的五位人士表示，拜登正权衡是否要在美国国家安全委员会(National Security Council)设立该职位。设立这一职位将突显出，自奥巴马(Obama)政府建立“重心转向亚洲”战略以来，亚洲变得更加关键。