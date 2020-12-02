微信微博疯传胡锡进遭实名举报与下属2私生子 人民日报与中纪委被抛出查是不查

中国官媒《环球时报》总编辑胡锡进，遭同报副总编辑实名举报到中纪委，指胡锡进与两名女下属有婚外情，更诞下两名私生子。胡锡进迅即在微博辟谣，暗指举报者精神异常，夺权未遂才诬陷举报自己，指已将事件交由《人民日报》调查。此事件今天在微信微博疯传成热搜。

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据苹果日报今天引述消息报道，胡锡进遭《环时》副总编举报，与两女员工有私生子，胡锡进急澄清指对方中邪。消息说，胡锡进被人实名举报指控与女同事有私生子。事件在网络引发热议，《苹果》今日曾多次致电胡锡进以了解事件，惟其电话一直无法接通。

常以“战狼”姿态鼓吹爱国主义的内地官媒《环球时报》总编辑胡锡进，遭同报副总编辑实名举报到中纪委，指胡与两名女下属有婚外情，更诞下两名私生子。胡锡进迅即在微博辟谣，暗指举报者精神异常，夺权未遂才诬陷举报自己，指已将事件交由《人民日报》调查。

苹果日报说，实名举报胡锡进的是《环球时报》副总编辑段静涛。段静涛通过中纪委网站，以529字指控胡锡进违反生活纪律，与前《环时》员工张楠伊及现员工高颖长期有不正当性关系，并和两女各育有一名私生子。

但胡锡进声称《环球时报》副总编辑段静涛逼其辞职未遂后，发生“实名举报”事件。实名举报事件传开后，胡锡进于周三（12月2日)下午3时许在微博发文澄清，并上传与段静涛的对话截图作证。据胡锡进指，目前正身在广东广州讲课，因事件涉及两名无辜牵连的前同事或同事，以及影响《环时》的声誉，所以致电二人致歉后，决定破例公开澄清。

据胡锡进表示，段静涛在约三四年前在党校学习回来后，常在报社内外声称胡锡进很快离开，由其接任。至今年10月27日，段静涛与自己“谈判”，指中纪委已接到举报调查他，要求胡锡进“辞职换平安”。但翌日早上，段静涛通过微信向胡道歉，承认自己胡说八道，“像中了邪一样”。胡锡进当时又劝说对方，指“关于我应当辞职并由她取代这件事，是她的狂想，希望她能清醒过来”。之后即发生今天的实名举报指控。

该报道说，胡锡进今天周三下午上载与举报者的对话纪录，澄清事件。据胡锡进透露，段静涛因已失去正常履职能力，已长期未参与《环时》的工作，处于赋闲状态。又指，今次出来澄清，更担心的是对段静涛产生不利影响。

据苹果日报说，最后，胡锡进指事件因有一定严重性，已向《环时》社务委员会通报，及向《人民日报》的分管领导汇报，并在广州机场与几名《环时》负责同事开了视像会议，要求由《人民日报》就事件做正式结论，待报社有结果后再向公众交代。