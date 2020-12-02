德国政府发布人权报告，严批中国

据德国《商报》报道，中国是德国长期以来十分谨慎对待的外交政策话题，因为德国担心，惹恼北京会阻碍德国工业在有利可图市场上的发展。但柏林现在转变了语调。周三，德国政府发布了新的人权报告，对中国提出了非同寻常的尖锐批评。

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该报告由外交部起草，并得到了政府内阁的同意。该文件对中国的人权提出了多方批评。文件开头先泛泛而谈说，“已经受到众多限制的民间社会空间正在变得越来越狭窄”。诸如言论自由和新闻自由之类的公民和政治权利，以及科学自由和宗教自由均“受到越来越多的限制”。在中国，从事人权运动的人“有时会被判长期监禁”。法制的中心原则“仍然得不到尊重”。“司法机构处于党的控制之下，被党视为行使权力的工具。”

该文件在专门谈论新疆和西藏局势时，语言更为清晰。那里的人权状况“特别危急”。在新疆，“镇压，监视和大规模拘禁在扩大”。

该报告还提到了有关强迫劳动和国家强制性生育计划的报道。根据柏林的评估，这些措施旨在使这些地区少数民族的宗教和文化“中国化”。这意味着维族等民族应服从共产党的文化观念和指导。

新疆的侵犯人权行为有据可查，人权观察组织等指责中国以反恐为幌子，建设高科技监控国。流亡的维族人谴责“文化种族灭绝”，要求进行国际调查。

中国否认这些指控是“神话”和“谣言”。中国驻柏林大使馆最近呼吁德国政客不要进一步干预中国政治，“以免扰乱中德关系的进一步发展”。中国的人权状况处于“中国历史上最好阶段”。但遏制国际讨论并非易事。

最新报告还对香港《国家安全法》表示了关注。报告表示，没有迹象显示，中国人权状况正在再次改善。德国政府不仅在观察新疆局势，而且在关注香港特别行政区的发展。今年6月颁布的国家安全法允许“中国安全部门渗透到香港的重要公民社会、政治反对派和独立媒体中，从而破坏了“一国两制”的原则。而“一国两制”本应保障香港广泛的政治自由到2047年。

德国政府认为，北京政府强硬对待少数民族地区任何自治和独立的企图。示威游行领导人尤其能感受到这一点。

就在德国周三发布人权报告时，民运人士黄之锋在香港被判处13.5个月的监禁。

基民盟人权政治专家布兰德（Michael Brand）对该报告表示赞扬。他说，“我们在德国”也找到一种更清晰的语言，是一件好事。中国的专制政权“是对国际稳定的威胁”。欧盟必须与未来的美国总统拜登一起，研究和实施进一步的具体步骤，以遏制中国的独裁统治。”