日本感染新冠者隐瞒病情洗澡遭逮捕

日本一名感染新型冠状病毒的患者，在感染期间隐瞒病情，从医院里溜出，进入温泉的入浴设施里洗澡，由于家属通报警察，事情败露。埼玉县警搜查一课，在其病愈后的12月2日以加以伪装妨碍业务，将埼玉县春日部市的49岁的男子逮捕。

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该男子在7月31日午前，在不向温泉管理方面报告已经感染新冠病毒的事实的情况下，进入该县川越市的温泉入浴设施中洗澡。

根据该县公布，该男子在7月16日感染新型冠状病毒，在埼玉县羽生市医院住院，病情曾一时进入重笃状态。7月30日夜从病院中溜出，乘出租车回到自己家里，也在该县内的工作单位停留。

由于其家属通报警察，警察赶到温泉，在31日午前，在温泉的入浴设施周围确认该男性的所在，当时该男性说：非常担心工作的进展程度。在温泉的入浴设施里进行了淋浴，并没有进入浴槽，没有泡澡。他还承认：什么都不说，温泉方面不会知道。在他离去后，医院不得不对该设施进行消毒。

据说他在入院期间，催促医生说：因为工作忙，快让我入院吧。

在日本国内，现在新冠疫情愈发严重，东京都12月2日确认感染者500名，在日本国内，12月1日新增感染者为2029人，包括邮轮在内的全体感染者达15万1824人，根据厚生劳动省的资料，重病者患者为493人，进行重病患者治疗的集中治疗室(ICU)等窘迫，医疗现场的危机不断加深。