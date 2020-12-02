曾吼要割方方舌头的女孩陷入蛋壳公寓危机无处栖身上网求助之后

一名曾上网扬言，要割掉“武汉日记”作者方方舌头的中国女孩，最近却因“蛋壳公寓”爆发危机，自己在寒冬中被房东驱赶出门而上网求助。但她前倨后恭的行径，引来网络一片嘲讽。

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据中央社今天引述消息报道，曾上网扬言割掉“武汉日记”作者方方舌头的中国女孩“仙女味的小果子”最近却因“蛋壳公寓”爆发危机，自己在寒冬中被房东驱赶出门而上网求助。

该报道说，今年5月14日，这名暱称“仙女味的小果子”的中国女孩透过自己的新浪微博帐号辱骂方方说，“你的医生朋友没告诉你张伯礼是谁？你的医生朋友是江湖医生行骗的那种吧？你就直说‘当走狗给了你多少好处’？能让你家鸡犬升天是吧？”这名暱称“仙女味的小果子”的中国女孩接着辱骂方方，“不反对真实的描写社会形态，你故意夸大为了啥？为了拿点钱给全家买点质量好的棺材是吗？建议割掉方方的舌头，教会她说真话。建议送她去美国，毕竟自由美利坚，真恶心”。

据中央社，事隔半年多，“仙女味的小果子”却在11月29日晚间，同样透过自己的新浪微博帐号发文求救说，“零下十几度，冒着凛冽的寒风搬家，哎，蛋壳就可以逍遥法外了吗，弱势群体没有人保护”。除了发文，她还贴出了2张疑似自己的打包行李和住处腾空的照片，并在自己的贴文上标注了人民日报、人民网、央视新闻、中央人民广播电台等中共大型官媒，同时备注了“蛋壳公寓”、“蛋壳”等关键字。然而，这名“仙女味的小果子”不但没有获得什么声援，反而遭到众多中国网友的嘲讽、辱骂，纷纷指责她“报应”。

该报道说，这名暱称“仙女味的小果子”的中国女孩的这两篇贴文，两天来不但在中国网络上被迅速转发，还引起不少人在微信、微博上发文批判。此外，这两篇文章更被不少海外华人在推特上转发，同样是一片冷嘲热讽。

一名中国律师在微信发表文章说，这位姑娘不惜以最恶毒的语言攻击方方，很可能不是这场疫情的受害者，所以认为方方就是传播“负能量”的人，要用满嘴污言秽语攻击方方。据这名律师嘲讽说，现在这位姑娘成了传播负能量的人。遭遇蛋壳公寓事件被驱赶出门，她应该说的是“问题总会解决的，今天被赶出门，总有地方住”；被驱赶是“为了锻炼我的意志，让我快快成长”。

中央社说，另有一名网络作家表示，比年初（疫情时）“进步”的是，再也没有作家大V写日记（指方方）了。人们宁愿围观马保国，宁愿不厌其烦地捧起丁真。“蛋壳”的碎渣“只能被踩在脚下”，发出一些“咯吱咯吱的呻吟”。据这名作家说，蛋壳事件该有的声量和流量，确实应该不输马保国和丁真。但主流的，未必是民生的，也未必是科学的。毕竟，在寒冷的冬天流浪街头，这“既不够暖，也不够正”。