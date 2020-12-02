朝鲜议题中美对抗新战场 美国指控中国一直暗助平壤 出500万美元悬赏提证据

美国指责中国“公然违反”对朝鲜的制裁，对此中国外交部表示，奉劝美国多做一些有助于推动半岛问题政治进程的事，并呼吁联合国安理会尽快启动决议可逆条款的讨论，对制裁措施特别是民生领域的规定作出必要的调整，为半岛问题政治解决创造条件。

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据路透社今天报道说，美国国务院周二指责中国“公然违反”对朝鲜实施国际制裁的义务，并表示，华盛顿将向提供有关朝鲜逃避制裁信息的人士提供高达500万美元的奖赏。负责朝鲜事务的副助理国务卿黄之瀚(Alex Wong)在华盛顿智库战略与国际研究中心发表讲话时，指责中国“试图撤销”联合国旨在劝服朝鲜放弃核武器的制裁机制。

据黄之瀚说，至少仍有2万名朝鲜劳工在中国工作，这违反了联合国的禁令。过去一年，美国观察到朝鲜船只至少555次违反禁令将煤或其他受制裁商品运往中国。黄之瀚指控，“中国当局没有采取行动阻止这些非法进口，一次也没有。” 据他补充说，中国目前接待了至少24名与平壤大规模杀伤性武器计划或银行有关的朝鲜代表。

黄之瀚指责中国“试图撤销他们自己在2006年、2009年、2013年、2016年和2017年投票赞成的联合国制裁机制”。他表示:“他们正寻求恢复与朝鲜的贸易联系和收入转移，从而确保中国进入朝鲜经济。”

据路透社说，中国坚称其遵守联合国对朝鲜的制裁要求，但该国和俄罗斯表示，希望放宽这些条件，以帮助打破华盛顿和平壤之间的核谈僵局。

就美国指责中国“公然违反”对朝鲜的制裁，中国外交部表示，奉劝美国多做一些有助于推动半岛问题政治进程的事，并呼吁联合国安理会尽快启动决议可逆条款的讨论，对制裁措施特别是民生领域的规定作出必要的调整，为半岛问题政治解决创造条件。

中国外交部发言人华春莹周三表示，当前形势下，各方应花更多精力推动半岛问题的政治解决进程，把更多精力关注在制裁对朝鲜人道民生的负面影响。华春莹说，“我们积极推动半岛问题政治解决，即便在疫情之下，中方的努力也没有松懈。”

据路透社说，美国国务院周二指责中国“公然违反”对朝鲜实施国际制裁的义务，并表示，华盛顿将向提供有关朝鲜逃避制裁信息的人士提供高达500万美元的奖赏。