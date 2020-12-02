法官怒斥控方开审前纵火罪改暴动罪“你们喜欢什么就什么”？

去年10月反修例运动街头抗争期间，有6名男女在铜锣湾一个住宅单位内被搜出燃烧物品以及防毒面具等，全部被控串谋纵火罪，原定30日早上开审，但控方却在上周才临时将控罪改为串谋暴动，因此申请押后案件，法官沈小民严词质问控方“你们喜欢做什么就什么呀？”又称“现在是你们话事？”更反问“我发觉控方处理这类案件最后一刻拿出很多证据，为什么会这个样子？”

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六名被告当时在的住宅单位内，被搜出汽油、布条、防毒面具及玻璃瓶等物品，而控方则在上周才临时通知辩方称发现新证据，因此要求申请将案件押后。

案件原定30日在区域法院开审，审期长达18日，负责审理的为法官沈小民。外判主控大律师伍家聪早上开庭前称，上周二收到律政司指示，将会修改控罪，由原来的串谋纵火修改为串谋暴动，另有一项串谋非法集结作为交替控罪，并于上周将新的证供提交给辩方。控辩双方同意将案件押后至明天下午继续。

代表首被告张浩辉（全职电竞选手，23岁）的大律师李国威称，上周三才收到控方进一步开案陈词，知悉控罪将有大幅度修改，此时才知原先控罪有根本改变，及至前日、即上周六才收齐新文件，当中包括两份新证人口供及录影片段。李直言此举对被告不公平，他亦需时消化整理新证据，以及向被告索取指示。

李国威尤其关注其中一名高级警司的证人口供，控方指该高级警司以“专家”身份讲述在现场检获的器材及被捕人士衣着，直指是从事暴动或非法集结者。大状直言如此实属闻所未闻。

代表第四被告苏美莉（女文员，25岁）的大律师黄锦娟则要求控方厘清修改控罪的基础及范围，直言辩方在如此情况预备案件有困难。

本案曾进行两次预审，同由法官沈小民处理。沈官今指控方预审时曾称没有新证据，控方解释当时“未睇晒文件”才会如此说。沈官直言控方有责任向辩方披露文件及证供，质疑：“不是在玩突袭呀？”沈官更称：“我发觉控方在这类案件最后一刻拿出很多证据出来，为何会这样？”

至于控方新增的高级警司证供，控方直认“暴动是没有专家的”，又称“倾向列作事实证人”。沈官反问：“为什么是倾向？”控方才改称高级警司将会列作事实证人。

沈官直指修改控罪“基本上成个控罪全部被改动”，反问控方：“你给人家索少时间准备？”控方称上周五向辩方提交新证供，沈官遂问：“公不公道？”控方答正因如此才会申请押后，沈官谓：“案件定了期开审，你要申请押后，你们喜欢做什么就什么呀？”

主控解释，他也是直至上周二下午才收到修改控罪的指示，随即已着手准备相关工作。沈官闻言反问控方谓：“你给人家两日时间准备，你认为足不足够？你认为多给辩方多少天才足够？”控方称可于周三或周四才开审，沈官立即斥责谓：“现在你们话事吗？”沈官又指控方最后一刻才提出新证据，必可预见会出现这问题，斥责控方浪费法庭资源。

主控再次解释，他也是最后一刻才从律政司得知有关决定。沈官则指不是责怪主控，但反问主控谓：“可不可以公道一点？你们拥有所有资源，为什么准备一宗案件可以出现这么多问题？”控方解释，新增证供并不复杂，惟沈官强调：“不是复杂，是公不公道。”沈官最终将案件押后至明天续审。