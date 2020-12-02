法新社：向习像泼墨 一位中国女遭强制关押

法新社今天报道称，曾自制视频显示向习近平画像泼墨的中国女子董瑶琼，再在新的视频里告诉被强制性关进精神病院。

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据法新社今天自北京报道，自从2012年上台执政，习近平成为中国绝对权威的象征，尤其是废除了两届5年主席任期的限制，并将习近平思想写进中国宪法。习近平在中国媒体享有绝对崇高个人崇拜，害怕遭到严厉镇压而窒息了任何反对与质疑。

2018年，一个视频改变了今年31岁的董瑶琼的人生。在视频里，人们看见董瑶琼在上海一个繁华市区，向有中国主席习近平像的宣传画泼洒黑墨。董瑶琼说，“习近平，我在这里等着你来逮捕我。”

自从这一事件之后，董瑶琼第一次露面，在中国受到禁止的推特里作表达。在简短的视频里，董瑶琼说，经过住进精神病院后，今年年初当局给她分配了一个工作。董瑶琼被限制在家乡湖南。根据关注此事件的中国人权活动家华涌，董瑶琼与她的母亲生活在一起。视频里，董瑶琼指证当局现在更进一步监控她的行动，限制她希望见到的人。

据董瑶琼说，她要为她的自由而抗争。她要有选择工作的自由，以及有自己的朋友的自由。董瑶琼抱怨称，而现在她没有任何这样的自由。

据董瑶琼说，她宁可死也不要这样令她窒息的监控。董瑶琼流着眼泪说她濒临崩溃。

董瑶琼自问难道她犯下什么罪过？

法新社说，董瑶琼没有回应法新社的问询请求。据董瑶琼的友人说，自2018年，董瑶琼已经两次遭到强制性关进一个精神病院。根据中国人权捍卫者协会（CHRD）的说法，中国当局常常用关进精神病院的做法来镇压持不同政见的人。