澳大利亚总理上微信驳斥赵立坚推文 中国群删不删显敏感

澳大利亚总理莫里森(Scott Morrison)使用中国社交平台WeChat(微信)，来批评中国政府在推特上发布的一张澳洲士兵的“不实图片”。莫里森周二晚上在微信上称，围绕士兵图片的外交争端“不会削弱对澳洲华人社区的尊重和感激”。WeChat 10月回覆澳洲政府的调查，其在澳洲拥有69万日活跃用户。路透社说，截至周三今天上午，已有5万名WeChat用户阅读了莫里森发表的言论。

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据路透社今天报道说，澳洲总理莫里森在微信上批评中国外交部发言人的推文。该报道称，中国外交部发言人赵立坚周一在推特上发布了一张经过数字处理的图片，图中一名澳洲士兵将血淋淋的刀架在阿富汗儿童喉咙上。澳洲总理莫里森随后要求中国就该推文道歉，但中国拒绝道歉。中国驻澳使馆表示，澳方某些政客和媒体的咆哮，完全是错误解读和过度反应。

莫里森周二晚上在微信上称，围绕士兵图片的外交争端“不会削弱对澳洲华人社区的尊重和感激”。莫里森为澳洲对在阿富汗特种部队行动的战争罪调查进行了辩护，并表示澳洲能够以透明的方式处理这类“棘手问题”。

据该报道，澳大利亚此前曾表示，将有19名士兵因杀害手无寸铁的阿富汗囚犯和平民而被提交刑事诉讼。

路透社说，WeChat 10月回覆澳洲政府的调查，其在澳洲拥有69万日活跃用户。截至周三上午，已有5万名WeChat用户阅读了莫里森发表的言论。

消息没有提及中国国内微信用户是否能够阅读澳大利亚总理莫里森的微信批评。