澳大利亚被北京打疼了？

中国、澳大利亚贸易冲突加剧，中国传出下令禁止进口商购买多项澳洲产品，并对澳洲葡萄酒课征107.1%至212.1%的高额反倾销税，有经济专家体指出，若中澳间的贸易有95%关闭，其恐打击澳洲6%的GDP，但中国仅会有0.5％的GDP受影响，宛如只受“蚊子叮咬”。

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据自由时报消息， 有经济专家体指出，若中国、澳洲间的贸易有95%关闭，其恐打击澳洲6%的GDP，但中国仅会有0.5％的GDP受影响，宛如只受“蚊子叮咬”。

据纽澳媒体《The Conversation》刊登西澳大学（The University of Western Australia）经济学家Rod Tyers和澳洲国立大学（The Australian National University）经济学高级讲师Yixiao Zhou的分析，指出中国对澳洲贸易限制，恐重创澳洲经济。

据该报道，中国目前传出正阻挡澳洲煤炭、大麦、铜矿、糖、木材、葡萄酒和龙虾等商品进口，文章指出，在澳洲的出口收入中，中国市场的占比即超过1/3，其中多为购买澳洲的铁矿石，但中国已藉一带一路投资非洲的铁矿等金属矿藏，并可能透过其他方式实多样化铁矿石供应，如确保巴西供应稳定，若中国阻挡澳洲矿产出口，其对澳洲造成的伤害和中国承受的损失相比，将不成比例。

据此分析，虽然矿产出口仅占澳洲国民收入的1％，采矿业在澳洲经济中的占比也不大，但该产业自2002年以来的增长，仍为澳洲的服务业带来繁荣，并让澳洲东海岸城市蓬勃发展，澳元也因采矿业发展而升值，并使进口商品更便宜。而尽管澳洲的葡萄酒和大麦，可以另寻中国以外的客户，但除了中国外，澳洲没有多少其他铁矿石买家。此外，由于澳洲生产的制成品很少，并藉出口（大部分出口到中国）收入来支付其大量进口支出，因此损失中国市场将明显打击澳洲经济，如澳洲对中国的出口的损失，将降低在澳洲的投资报酬率，迫使金融市场将资金重新分配到其他地区。

据文章估计，在中澳贸易95％关闭的情况下，澳洲GDP损失恐达6%，并影响14%的实际人均可支配收入，相对的，中国这两领域数据受到的影响仅有0.5％和2.4％，宛如只受“蚊子叮咬”。

据该报道称，文章建议，为应对上述情况，澳洲需要与当前和潜在的出口目的地保持牢固关系，同时促进创新，以调整澳洲的出口产品结构，符合其他市场的需求，或可将澳洲转变为绿色能源出口国。