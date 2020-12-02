纽时：香港司法仍是中立但质疑能否坚持下去

纽约时报30日的一篇报道中指出，香港的法治尽管受到亲北京势力的抨击，但至少在目前法院并未受到明显的政治干预，在已被起诉的抗议相关案件中，“法院并未对任何一方流露出强烈倾向”。

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报导同时指出，独立司法体系是香港这个全球商业和首都中心的支柱，但随着中国共产党扩大对香港的控制，亲北京的势力正逐步加强把目标对准这个体系。

纽时的报导首先援引地区法官沈小民判案作为例子，这名法官在上个月审讯去年警察总部外被人纵火的案件，他在判决书中说，警察提供的证词不可靠，他们用警棍制服一名抗议者的行为似乎违背操作规范。他裁决8名被告全部无罪，称其中一名被告只是要求警方履行职责，用扩音器敦促警方保持克制。（沈小民日前审讯一宗案件时亦批评控官肆意改动控罪，详情请见另稿。）

第二天，香港的一家中国官方报纸在头版刊登了这位戴着假发、身穿长袍的法官的照片，旁边是抗议者和焚烧路障的图片，标题是“法官庭上发奇论”。

报导指出，随着中国共产党扩大对香港的控制，亲北京的势力正越来越多地把目标对准香港的独立司法体系，这是香港这个全球商业和首都中心的支柱。几个月来，官方报纸一直在抱怨“黄丝法官”袒护抗议者（黄色是抗议运动的象征）。中共党内官员呼吁对法院进行全面改革，以控制法官的自主权。香港的领导层对法官的遴选施加了更大的影响。

报导指，香港的法院将香港与中国大陆有力地区分开来，后者的司法体系不透明，受制于中国共产党。香港的法治是吸引众多跨国公司的原因之一，同时也带来了大量资金，让它成为世界首屈一指的城市。

纽时引述香港大学法律学者张达明说：“北京知道这是个人们会非常敏感的领域（独立的司法体系），国际社会也在看，北京不希望给人留下干预司法独立的印象，但是我认为，一些北京官员显然对我们的法官的某些裁决很不满。”

国安法对香港法院施加了更多限制。该法允许将某些案件交予大陆审理，例如涉及外国势力或紧迫威胁的案件。有关国家安全控罪的审判，将由香港行政长官林郑月娥指定法官进行。

香港政府律政司近日超出该法的范畴，要求谭得志案应由得到国安事务授权的法官聆讯，人民力量副主席谭得志被控罪名为煽动和举行未经批准的集会。这些罪名并不属国安法管辖范围。

英国正在考虑是否停派法官赴香港任职。让外国法官在终审法院担任临时职务，是为了保持香港与普通法国家的联系。

纽时指出，亲北京和亲民主两派都在抗议相关案件的审理中揪出了法院的过错——这或许表明，香港司法机构仍是中立的，法官们的观点各不相同。

报导指，有一些法官因为严惩示威者，或是对攻击示威者的人表示同情而受到反对派的痛斥。一名地区法官在4月的一项裁决中将抗议活动与恐怖主义相提并论，那之后，终审法院首席法官马道立禁止他未来再参与和这场政治动荡有关的案件审理。

在今年，两派对法官的批评变得如此频繁，以至于马道立就司法独立问题发表了一份长篇辩护。

马撰文指出：“只因案件的结果不合自己心意，便作出偏颇或违反基本原则的严重指称，这也是错误的。司法机构诚然可被批评，但任何批评必须理由充分及恰当地提出。司法机构及其职能绝不应被政治化。”

到目前为止，在已被起诉的抗议相关案件中，法院并未对任何一方流露出强烈倾向。

在抗议活动中被捕的10148人中，有2325人因暴乱、非法集会或袭击等罪名受到起诉。根据香港警方的记录，截止10月底，已有372人被定罪，77人被无罪释放。

暴动罪是一个特别难以证实的指控。根据香港网络出版物立场新闻(Stand News)的分析，截至10月底，在已被起诉的与抗议相关的暴乱案件中，有四起认罪，一起定罪，12起无罪释放。

法官沈小民在上个月的判决书中写道，警方可能是出于愤怒，才逮捕了被控暴动罪的社工陈虹秀。陈虹秀在抗议期间拿着小型扩音器，敦促警察让人们和平离开。

沈小民在判决书写道：“有人站出来提醒他们要按法例行事，这做法也许会令一些警员感到不悦，但若要控诉该人暴动罪，本席看不到该人如何会成为暴动的一分子。”

政府正在对该案的无罪判决进行上诉。