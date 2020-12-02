美国会报告：中共为了控制不惜牺牲香港经济法治人权

美中经济与安全审议委员会（USCC）周二发表年度报道，建议美国政府为担心受政治迫害的港人，扫除取得美国签证的障碍。

美中经济与安全审议委员会（USCC）周二发表美中关系年度报道，其中有关香港状况一章指出，中共在香港强推国安法，显示中共为了政治控制香港，不惜牺牲香港的经济利益、法治和人权，对任何反对迹象都不能容忍，亦无意兑现国际承诺。报告建议美国政府为担心受政治迫害的港人，扫除取得美国签证的障碍。

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该份提交国会的年度，香港部份主要针对7月生效的“香港国安法”。在引言中，报告指中共快而狠地在香港实施严苛限制，绕过公民权利、港府、立法会，实施由北京自编自导的法律。中共又将内地机关设在香港，拘捕几百人，威胁几千位纯粹要求中国兑现保证香港享有高度自治承诺人士。报告指中共不知羞耻（unapologetic）的压制纵使违反具法律约束力、向联合国秘书处登记《中英联合声明》，其所作所依然肆无忌惮。

报告援引对此国务院港澳事务办公室分管日常工作的副主任张晓明7月1日回应全球批评的话：“中国人看别人脸色，仰人鼻息的时代已经一去不复返了。”

在关于香港一章中的报告指出，中国政府通过实施港版国安法，瞬间将750万港人置于专制统治之下，指北京为了在港建立政治控制，甘愿牺牲经济利益、法治、基本人权，又指港版国安法从根本改变香港与美国及其他民主国家的关系，其中“勾结外国或者境外势力危害国家安全罪”，对在港美国公民以至国际都构成危险，美国的跨国企业及其人员亦面对更大程度的政治和个人风险。报告指港府匆匆取消民主程序，面对泛民有望在立法会选举大胜，港府竟宣布押。报告指港版国安法削弱香港历来稳建的法治和新闻自由。

报告向国会提出19项建议，其中一项是要求国会指示政府为担心政治迫害而试图离开香港的香港居民，找出并撤销取得美国签证的障碍。

USCC发表的年度报告一共有五章，第一章包括美中全球性的竞争、第二章论述美中经济和贸易关系、第三章是美中的安全、政治以及外交事务、第四章和第五章的主题分别是台湾和香港。

香港特区凌晨发稿，强烈反驳美中经济与安全审议委员会发表的报告，坚决反对其在香港章节中作出的无理攻击和不实指控。

港府发言人说：“这报告是美方继美国国会通过一系列针对香港特区的法律后，又再明目张胆地干预香港事务的活生生例子。美方以人权、民主和自治为借口，推出一连串措施，借香港问题制造事端以打击中国，做法虚伪。这些毫无根据及不公的政治手段不但徒劳无功，反而会损害港美之间的关系及美方自身的利益。”