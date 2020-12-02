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香奈儿陷不实广告或引莫名罚款

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一袭香奈儿香水广告
一袭香奈儿香水广告 © 网络照片
作者： 小山
4 分钟

中央社今天引据中媒消息，指中国工商资讯系统“天眼查”资料报告精品品牌香奈儿（Chanel）近期在中国被控发布“虚假广告”，遭上海监督部门行政处罚人民币20万元。资料未提虚假广告细节，引发延申猜测。

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据中央社今天报道说，精品品牌香奈儿近期在中国被控发布“虚假广告”，遭上海监督部门行政处罚人民币20万元。

报道综合界面新闻等陆媒消息，香奈儿（中国）贸易有限公司，因违反广告法第28条第2款第2项规定，发布“虚假广告”，被上海市静安区市场监督管理局行政处罚人民币20万元，并责令停止发布。消息也提到，这不是香奈儿中国第一次遭行政处罚。

据“天眼查”资料显示，香奈儿中国于2017年因生产者、销售者“在产品中掺杂、掺假，以假充真，以次充好，或以不合格产品冒充合格产品”，被没收物品、没收违法所得41万4341元、罚款130万元，责令停止销售。

这起消息也在中国大陆社群平台微博引发讨论，由于官方与陆媒均未公布具体的“虚假广告”内容，令不少网友留言表示疑惑。

消息没有提及精品品牌香奈儿中国公司是否是原装法国香奈儿，以及销售产品是否在中国合资生产。

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