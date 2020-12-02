高层省部际人事传新动向 习近平一旧部属进京

据中国商务部官网今天公告，中共中央日前决定，由中共总书记习近平旧部属、现任黑龙江省长王文涛，接替年满65岁的现任商务部长钟山，出任商务部党组书记，钟山不再兼任该职。

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据中央社今天引述中国官方消息报道，黑龙江省长王文涛出任中共商务部党组书记。公开资料显示，现年56岁的王文涛，生于1964年5月，江苏南通人，1985年7月参加工作，1994年12月加入中国共产党，早年任教于上海航天职工大学；历任上海市松江区副区长，中共云南省昆明市委副书记、常务副市长、代市长、市长等职。2007年6月，王文涛回到由时任上海市委书记习近平主政的上海，先后任黄浦区委副书记、区长、区委书记。

据官方资料说，王文涛在2011年4月调往江西，获任中共江西省委常委，并兼任南昌市委书记；2015年3月，调任中共山东省委常委、济南市委书记；2018年3月调任黑龙江省委副书记、省长、省政府党组书记。

中央社说，今年是中共党政系统换届的“中间年”，依例都会有一波省部级官员调动，涉及各省级行政区的党委书记及行政首长，有时也会调动一些国务院部委首长。今年上半年受疫情影响，调动有限，但下半年则转为密集，尤其11月以来更趋频繁。中共中央11月20日宣布调整吉林、湖南、贵州、云南等4省省委书记职务，均由省长就地升任。

该报道引述官媒新华社1日发布，经中共中央决定，前四川省长尹力升任中共福建省委书记，前海南省长沈晓明就地升任海南省委书记，成为中共省部级大员的最新一波调动。据港媒报导，这波省部级官员调动仍在持续中，除上述职务外，中国农业农村现任部长韩长赋已66岁，面临退休，新任人选可望由农业系统出身的甘肃省长唐仁健接任；唐仁健遗缺则由江苏省委副书记任振鹤升任。