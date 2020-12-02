IPAC就黄之峰等被判发表声明

香港反送中领军人物黄之锋12月2日因为触犯“煽惑他人明知而参与未经批准集结”等罪被法庭判处入狱13个半月，同案被告的周庭和香港众志前主席林朗彦分别被判处入狱10个月和7个月。 由美国，欧盟以及日本等国的69名议员组成的对中国跨国议会联盟就此发表声明，谴责对他们三人的判决践踏法制社会的规则，显示北京执意违背香港基本法，剥夺香港公民的基本权利。

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公告认为黄之峰等人所遭受的判决远远超出了他们为他们的行为所必须承担的责任。称赞他们的个人勇气以及他们为争取自由民主所作出的努力。公告呼吁国际社会迅速采取具体行动责令北京遵守国际条约，为侵犯香港民众的自由与人权承担责任。

跨国议会联盟组织成员法国参议员André Gattolin 先生向法广表示对香港法院的判决感到愤怒，并且对12位将在中国大陆受审判的香港年轻人的命运更为担忧。他期待欧盟能够在下周举行的欧盟峰会上迅速通过欧盟的马格尼斯基法案，能够对严重侵犯人权的北京政府以及香港政府的官员进行制裁。

此外，法国国民议会周三就香港议题召开视频听证会，法国朝野左右各大政党的多名议员参加了视频听证会，与会的议员一致关注的问题是法国应该如何援助香港争取自由的年轻人，如何捍卫法兰西的自由人权价值观。应邀参加听证会的中国问题专家之一，法国战略研究基金会的研究员 Antoine Bondaz先生呼吁法国为愿意留在法国的香港留学生提高居留，并且呼吁马克龙总统兑现他2017年当选时作出的公开捍卫法兰西价值的承诺。法国执政党议员，法国国民议会法中友好委员会主席巴黎十三区议员陈文雄也在会上表示支持援助在法国的香港学生的呼吁。不过，他认为发表公告高调捍卫民主自由的理念缺乏实际效用。

法国国民议会香港议题视频听证会链接：

http://videos.assemblee-nationale.fr/video.9994643_5fc74e59b7b06.commission-des-affaires-etrangeres--table-ronde-sur-hong-kong-2-decembre-2020