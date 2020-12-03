去商业化 中国足球俱乐部多面临改名

中国足球俱乐部多以大公司冠名，指过于商业化，多个中超俱乐部在官方“去企业化”要求下面临被迫改名，引发部分中国球迷不满。

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据法新社援引中国地方媒体的报道，中国足协此前已下令，2021赛季中超各俱乐部必须采用中性名称，而且中性名称中不能关联俱乐部背后母公司的商号、名字，甚至不能映射关联的子公司。

面临改名的俱乐部包括：曾获中国冠军的苏宁俱乐部、亚洲杯两次夺得冠的广州恒大俱乐部，以及巴西球星奥斯卡效力的上海上港俱乐部等。

苏宁是中国电子产品分销巨头，恒大是著名房地产开发商，SIPG是管理上海港口的上港集团。

报道引 据《天津日报》周四的报道，以天津著名国有企业名字命名的天津泰达俱乐部也将不得不重新命名。俱乐部使用泰达命名已有22年，面临更名让一位王姓的泰达球迷感到难过。他向记者说：“几代人都是以商业命名的俱乐部一直是我们生活的一部分。” “某天一觉醒来就要因足协的一个规定而不能再用这个名字，这真可悲。”

法新社关注曾是中国新冠疫情中心城市的武汉，该市的“武汉卓尔Zall”俱乐部也将面临改名。一名19岁的俱乐部球迷朱福磊(音译)对此感到“悲伤又生气”。他说 “我们已经熟悉这个名字很多年了。球迷不管老少，我们每天都这样叫自己的球队。”

一些俱乐部已经开始在球迷中征集新名建议，比如以大型房地产开发商富力冠名的俱乐部广州富力，球迷通过社交网络微博提出的建议有“蓝狮”或“蓝军”等，也有球迷建议广州富力和广州恒大互换名字，因为改名后就和各自俱乐部没什么关系了，而且这两个名字还能继续保留，这样无厘头的建议也成为了热评之一。