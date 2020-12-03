财新统计11月中国服务业活动指数PMI续增新高

据独立商业指数机构财新中国周四（12月3日）发布的数据，中国11月份服务业经营活动指数PMI再上增至57.8，显示行业持续加速恢复，经营者对经济前景持有信心。

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周四公布的11月财新中国服务业经营活动指数PMI为57.8，较10月的上升1个百分点，为2010年5月以来次高值，仅次于2020年6月创下的58.4。

路透报道指，自年初因新冠疫情瘫痪之后，中国经济活动已很大程度恢复，尽管企业仍面临因欧美疫情而减少订单，但据财新的一份声明表示，中国企业者对经济前景表现出“极具信心”，衡量采购经理对未来乐观程度的相关指数处于2011年以来的最高水平。

财新表示 “大多数被访者表示对控制疫情和经济复苏有信心，只有2％受访者对此保持悲观。”

尤其是中国劳动力市场明显改善，企业为适应国内需求增加而增加雇员，带动就业率明显提高，11月就业分类指数连续第四个月保持增长，回到自2010年10月以来的最高水平。

由于经营活动稳健，企业平均经营成本进一步抬升，涨幅较10月显著加剧，创2010年8月以来最高水平。

报道指，中国计划调整经济发展模式，增加包括运输，市场营销，房地产，金融等在内的服务业在GDP中的占比达到50％以上。

周四财新就综合服务业和制造业综合PMI指数11月录得57.5，在10月的55.7点之后再有提高，该数值也是自2010年3月以来的最高水平。