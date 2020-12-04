化敌为友-印度30年来首次向中国售米

在中印边境近期刚刚发生过严重流血冲突的背景下，印度30年来首次对华出口大米。在北京提出把保障粮食安全放在突出位置，亚洲多个邻国加强粮食出口管控之际，新德里给出口中国的大米放行，这就地缘政治上而言也是一个值得令人关注的新动向。

广告 继续浏览后续

本台RFI法文网周五（2020年12月4日）在«原材»专栏”中（Chronique des Matières Premières）刊出了记者Claire.F的一篇最新报道，介绍印度30年来首次向中国出口大米。中国下订单的理由很简单，本年度印度大米的价格最诱人。

10万吨印度碎米需要立即在2020年12月份至2021年2月份之间向中方交货。这是三十年来中国首次购买印度大米。在此之前，中方长期认为，印度米的质量欠佳。但今年中国的粮食生产遭遇瓶颈，而传统的供应商：泰国ˎ 越南ˎ 缅甸和巴基斯坦今年也都出现了收成欠佳的问题，无法提供价廉物美的大米用于出口。

印度大米库存已超泰国

泰国长期以来是全球大米出口第一大国，而2020年只对外出口了600万吨大米。不仅不及印度，甚至还不如越南。印度现有大量库存要抛售：3000万吨，比两年前多了50%。如果新德里当局放行，出口量有可能达到破纪录的1400万吨。印度大米价格优惠，每吨在300美元至350美元之间，而同类泰国或越南大米的价格为每吨465美元至500美元。

印度大米是否中国机遇

法国国家农业研究发展中心（CIRAD）的一名粮食作物经济学家指出，购买印度大米是中国的一个机遇。但中国并非印度大米的唯一受益方。菲律宾ˎ 印度尼西亚和非洲大陆，都在大量进口印度大米。非洲今年进口的大米，有一半来自印度。