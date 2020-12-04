协商释放孟晚舟 北京怀疑是陷阱？

美国指控身为华为金融首脑的孟晚舟违背美国对伊制裁法令，涉嫌金融欺诈，加拿大法院正在审讯美国引渡孟晚舟一案。就在这时，华尔街日报透出孟晚舟的律师正在和美国司法部谈判释放前者一事。中方则怀疑这是一个“陷阱”。

广告 继续浏览后续

华尔街日报引述知情人士报道，美国司法部曾与华为金融首脑孟晚舟律师协商，后者希望达成一项能使孟晚舟获释重返中国的协议，但涉及此类案件，美方的前提条件是孟晚舟必须坦承犯罪。但该报报道说，孟晚舟截至目前一直拒绝这样一个协议，她认为自己是清白的，没有触犯法律。

这件背后交易的真相到底如何，尚有待进一步证实，星期五，在中国外交部例行记者会上，记者就此询问时，中国外交部发言人华春莹并未正面回答。她没有证实华尔街日报的报道是否确有其事，仅仅满足于重申要求加拿大必须释放孟晚舟。

华春莹的回答在观察人士看来还是比较奇怪，她质疑不知媒体从哪里得到这个消息，继而又说这让她想到法国阿尔斯通高管皮耶鲁奇讲个人遭遇的『美国陷阱』一书，她对记者说，“你刚才提到的全文细节情节，跟皮耶鲁奇的遭遇几乎是完全一模一样的”。当然，华春莹并不满足于讲这样一个法国故事，但她的反应似乎透露出对孟晚舟能否获释中方也很无奈的处境，不可轻易表态，害怕上当。华春莹随后拿出中方的一贯行事的方式，谴责美国，但把重心放在直接敲打加拿大上面。

华春莹称孟晚舟是无辜的，她称这一事件“完全是美方出于打压中国高科技企业发展的政治目的，而加拿大在其中扮演了非常不光彩的角色。”她敦促美方立即撤销对孟晚舟的逮捕和引渡请求，敦促加方立即释放孟晚舟。让她早日“平安地回到祖国”。中方原来把主要的压力施加在加拿大，孟晚舟被捕后，中方报复性地逮捕了两名在华工作的加拿大人，对加拿大疾言厉色，要求释放孟晚舟，并把从前不错的中加关系降到冰点。加拿大总理则表明加国是法治治国，一切听凭法律决定。

但是中方不会不清楚美方在孟晚舟被捕事件上的核心作用，只要美国不放弃引渡孟晚舟，加拿大就应走完所有法律程序。单单向加拿大施加压力是无济于事的。

孟晚舟委托律师们在特朗普总统任期将满时期谈判此事，显然是策略上的重大改变。华尔街日报报道，孟晚舟委任律师最近几周与美国司法部官员商讨达成延缓起诉协议的可能性，根据这类协议，孟晚舟必须坦承美国检方提出的部分指控，如其配合，检方有可能同意暂缓起诉，日后撤销控诉。

美方愿意让步吗？华尔街日报引述消息人士称，美方似乎愿意有条件放孟晚舟一马，消息人士还表示，孟晚舟与司法部的代表本周再度对话，希冀在特朗普卸任前达成协议，华为方面也期盼即将上任的拜登政府更能宽宏大量。但是，曾经担任美国司法部国安官员的大卫.劳夫曼认为，美国检方虽然可能考虑整体外交利益，但孟晚舟案罪证确凿，拜登执政后司法部如放过这起刑事案件，将是一件非比寻常的事。

发言人华春莹为什么以“美国陷阱”来形容华尔街日报的消息，似乎对这件事的成功几率疑心很重？或者，盼望过久，不敢期待“喜从天降”？