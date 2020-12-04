妻子是中国人 挪威央行二号人物安全许可未能延续被迫辞职

12月4日辞去挪威中央银行副行长职务的乔恩·尼古拉森（Jon Nicolaisen，2014年8月22日在怀俄明州杰克逊霍尔举行的杰克逊霍尔经济政策研讨会上。

挪威央行周五宣布，与一名中国女子结婚的挪威央行副行长尼古拉森(Jon Nicolaisen)因未能延续安全许可而辞去职务，立即生效。

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尼古拉森解释说，“挪威公民安全检查委员会告知我未能延续安全许可的理由是，我的妻子是中国公民，生活在中国，我向她提供经济援助。但与此同时，该委员会的调查结论是，就我个人而言，没有任何因素引起对我是否有资格获得安全许可的怀疑，但这并不足够。因此我必须辞职”

作为挪威央行二号人物，尼古拉森主要负责国家监督挪威的主权财富基金，挪威国家主权财富基金是全球最大的主权财富基金，资产规模超过一万亿欧元。

尼古拉森于2014年被任命为挪威央行副行长，并于去年四月一日连任。出生于1959年，2010年与中国妻子结婚。

最初被任命为央行副行长时，安全许可评估是由挪威财政部负责进行。

但是延续安全许可目前由一个特别的金融安全机构负责，这个机构属于司法部与国家安全部联合管辖。

挪威公民安全委员检查委员会对尼古拉森的安全审查开始于去年年底。

挪威当局一直指责中国和俄罗斯对挪威进行间谍活动。

2010年刘晓波获得诺贝尔和平奖后，挪威和中国关系冷冻了很长时间。