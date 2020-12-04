法国打疫苗指日可待 如何说服民众同意接种政府头疼

法国政府预计元月起首先对养老院老人继而对容易感染人群打新冠疫苗，然后大规模接种。时间所剩不多，如何说服民众接受注射疫苗让法国政府头疼。

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面对部分民众对打疫苗有畏难情绪，卫生部长韦兰说，在获得应对新冠病毒的免疫力之前，我们首先要获得战胜恐惧的免疫力。

法国新冠疫苗接种将分阶段进行，元月初开始，首先得到接种的是疗养院老人，然后逐步扩至所有人群。法国已订购了足够的疫苗，法国政府的原则是，打疫苗免费，打不打自愿。

但是，随着打疫苗日期临近，法国不少人似乎越来越不情愿接受注射疫苗。根据最新的民调，只有百分之五十三的民众愿意，七月份，这一数字为百分之六十四。

为什么愿意接受注射的人会减少呢？他们提出的第一理由是怀疑新疫苗的安全性，另外的理由就是一般性地反对注射疫苗，包括所有的疫苗。这一理由在法国很普遍，一般民众似乎对打疫苗有一种本能的不信任。

卫生部长韦兰保证，政府将尽最大可能地向民众提供一切有关疫苗的知识，做到最大程度的透明。法国政府同时任命了一位防疫科学家费舍尔为“疫苗先生”，费舍尔和他的团队的主要职责是帮助民众消解疑问。

美国辉瑞与德国生物公司以及美国莫德纳的实验数据已经公布，有效率安全性能都很有说服力，但是更具体的数据仍然没有向全社会公布，尽管已经寄给了不同的药检部门和公共卫生管理部门。

一些法国专家认为，数据越具体越公开越好，许多人不愿意接受注射疫苗，最大的理由就是缺少有关疫苗的信息，因此，必须要在相关信息的传播和政府与民众的沟通上下大功夫。

法国总统马克龙表示，政府应该诚实地面对民众，坦诚地告诉大家自己知道什么，不知道什么，这也就是我们为什么任命一位科学家负责与大家沟通的原因。