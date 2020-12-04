法国：北京拒绝国际调查维吾尔人处境不可接受

法国总统马克龙周五对中国拒绝派出一个联合国主导的国际观察团前往新疆考察维吾尔人处境非常遗憾。

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马克龙周五接受Brut媒体采访时表示，“我们不能接受一个联合国的常任理事国，拒绝联合国及非政府组织去现场寻求一个解决问题的办法。”

6月底，法国外交部长勒德里昂建议，由国际独立观察人士组成一个国际调查团，在联合国高级人权专员巴克莱主持下，前往中国新疆，调查维吾尔穆斯林的生存处境。

欧洲联盟也于九月份建议派出独立国际调查团前往新疆调查。北京被指控在新疆犯下大规模侵犯人权行为，把上百万穆斯林主要是维吾尔人集中关押在集中营，进行所谓的“职业培训”。

中国当时宣称愿意接受这样一个国际观察团，但拒绝接受这样一个“有罪推定”的调查。

当记者就法国有关维吾尔人处境如何采取行动时，马克龙表示早已向中国国家主席习近平谈过这一问题。马克龙补充说：“我不会就此议题与中国开战。我的责任就是要给习近平谈，要给中国当局谈，当他们来法国的时候，或者我去中国访问的时候，跟他们谈。”

“然后，欧盟要在这上面有一个整体战略，同样，如果我们要强有力地面对中国，必须要做到明白无误。也必须要有一点现实的地缘政治，那就是，欧盟整体才是重要的。我们，欧洲人，我们必须维护我们的价值观。”

马克龙强调只有欧盟整体面对中国才能解决问题。首先，欧盟坚持要求派遣一个国际调查团前往新疆调查。至于涉及或然制裁中国的问题，马克龙认为这一问题只有在欧盟的层面去看。

9月份，马克龙总统已经表示，北京镇压维吾尔人的行动“不可接受”，法国“给予最强硬的谴责。”马克龙在那此讲话中还列举许多”见证人“的指责，在新疆存在着“集中营”，存在着“大规模镇压”，存在着“强迫劳动”。