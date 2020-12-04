迟迟不见公布疫苗实验数据 中国“一至两周有大消息公布”

试验数据完备、有效性安全性极高的美国莫德纳及辉瑞新冠疫苗即将在欧洲上市。

第三期实验终结证明有效率高达百分之九十五以上的美国辉瑞与德国生物公司以及莫德纳公司的新冠疫苗已获英国当局批准上市，预料元月起将陆续在法国与欧洲多国注射，很早就研制疫苗的中国至今未见公布第三期实验的数据。但是，中国科研攻关组疫苗研发专班专家组副组长、中国工程院院士王军志12月4日表示，“年内将有6亿支灭活疫苗获批上市”。

广告 继续浏览后续

王军志周五在武汉“世界中西医结合大会”宣称，未来1到2周中国将有关于疫苗的“大消息”公布，称年内将有“6亿支灭火疫苗获批上市”。

王军志称，中国目前进入第三期临床试验的疫苗有六款，其中四款为灭活疫苗，他指灭活疫苗在中国是比较成熟的，“走在全世界的前面”，而且这种疫苗主要特征与病毒结构最接近，人体的免疫应答比较强，安全性也可控，还可在摄氏2至8度环境下运输，冷链运输很方便。

但正在研发相关疫苗的科兴生物董事长尹卫东日前向财经国家周刊表示，疫苗达到百分之五十保护率可批准上市，“只是基本条件，不是唯一条件”。疫苗的安全性、数量，供应周期、有效期、便利性等，都是疫苗的艰巨考验和挑战。

中国国药集团中国生物董事长杨晓明也认为，新冠疫苗研发仍面临巨大挑战，很多科学问题需要进一步深入研究才能回答。列入那条技术路线最好？各种疫苗的免疫持久性，以及如何应对可能出现的抗体以来增强现象等。

美国辉瑞以及莫德纳等疫苗都已公布了第三阶段临床数据，中国进入第三期临床试验的疫苗共有五种，截至目前都未公开第三期临床试验数据，其安全性、有效性仍然是未知数。

莫德纳疫苗并于周四公布了新的数据，根据初步实验结果，并经过一家独立的科学期刊验证，莫德纳疫苗注射人体后产生的抗体至少在90日之内有效。但是要完全了解该疫苗的保护期有多长还必须要等更长的时间。