俄罗斯疫苗尚未结束第三期实验 莫斯科发动大规模接种

图为俄罗斯彼得堡生物公司陈列的卫星五号新冠疫苗

莫斯科星期六经70家医院发放“卫星五号”(Spoutnik V)新冠疫苗，这意味着俄罗斯开启了全民注射疫苗的第一阶段。

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据指出，俄罗斯疫苗首先将提供给医务人员以及为医院服务的工作人员、教师以及社会工作者注射，下一步的目标是最容易感染疫情的人群。

一位小学教师让路透社记者阅读了他收到的信息：“您在学校工作，您可以优先免费接种新冠疫苗。”

莫斯科是俄罗斯新冠疫情最严重的地区，最近24小时就有7993人感染，上一天感染的人数为6868人，而九月初，每日感染人数平均只有700人左右。

莫斯科市长在社交网络个人账号写道：五小时之内，已经有5000人注册接种，他们分别是教师，医生，社会工作者，他们现在面临的健康风险和生命风险最高。

俄罗斯共开发了两种新冠疫苗，“卫星五号”疫苗得到了俄罗斯投资基金的直接支持，另外一款疫苗由西伯利亚研究所开发。

一些科学家对俄罗斯当局向其开发的卫星五号疫苗迅速开放绿灯表示忧虑，因为两款疫苗目前都没有结束第三期试验，“卫星五号”第三阶段试验的最终结果还没有查证，有效率和安全性还有待证实。

卫星五号疫苗共需注射两次，在第一次注射后，第二次需等到21天后才能注射。

为了预防疫情进一步扩大，莫斯科于三月份关闭了全部公共场所，包括公园和咖啡馆，警察在大街小巷巡逻，检查行人是否遵守规定，不过，从6月中开始，限足令开始有所放松。

俄罗斯星期六全境共有28782人确诊感染，自从疫情爆发以来至今，共有2431731人确诊感染，是全球疫情第四严重的国家，