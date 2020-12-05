几乎没有反对声音的立法会：准时结束辩论“赶收工”

在民主派全体总辞和被DQ之后，立法会财务委员会4日开会辩论涉及5.5亿元（港币，下同）的“明日大屿”前期研究拨款，会议在财委会主席陈健波画线“赶收工”下，准时结束。一个几乎没有反对声音的会议，也在毫无悬念下通过政府提出的前期研究拨款。

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陈健波在傍晚为辩论“划线”，宣布在傍晚6时35分终止辩论，亲商界的自由党议员钟国斌不满决定，陈健波指疫情下工作人员想要“赶着收工”，酌情将辩论时间延长5分钟。财委会最终以33票赞成，2票反对，2票弃权，通过明日大屿前期工程拨款。医学界陈沛然和“热血公民”郑松泰投下反对票，建制派的民建联何俊贤和新民党容海恩则投下弃权票。

根据港府2019年3月19日按2018年9月价格估算，“明日大屿”首阶段工程总造价初步粗略估算约为6240亿元，其中交椅洲人工岛填海和基建工程造价约为2560亿元。民主派和多个民间社团一直反对政府提出涉及大面积填海工程的“明日大屿”计划，形容计划对环保将造成灾难，认为应优先发展新界逾千公顷的棕地，停止破坏海洋生态以及香港公共财政。

包括长春社、绿色和平、守护大屿联盟等多个环保团体发表声明，反对财委会漠视反对声音、一意孤行通过拨款。

对于陈健波画线要求准时收工，自由党钟国斌大表不满，声称明日大屿备受社会关注，自己亦有三条全新问题，强调建制派都代表大量市民意见，希望陈不要觉得建制派的发言与民主派一样。陈健波回应指，得悉30多名议员觉得讨论时间已足够，希望尽快投票，加上疫情下工作人员希望尽快放工，最终决定将辩论时间延长5分钟。钟国斌不满仅管不满，但他亦投下赞成一票。

民主派过往在财委会提出俗称“37A”的临时无约束力动议，往往被建制派否决不获处理。今次有4名建制派提出临时动议，其中民建联陈恒镔要求关注明日大屿对离岛居民的影响；谢伟俊要求政府压缩研究时间和增加研究成本效益等；两项动议获得处理并通过。至于田北辰提出尽快落实人工岛铁路建设，以及民建联何俊贤提出要求政府照顾渔业的动议，均被否决不获处理。

工联会黄国健指，工联会反对在财会处理临时动议，认为过去民主派以此拉布，形容以往不处理37A是“好的传统”。他称即使现在只有建制派在立法会，亦不应因人而异，担心此例一开，会有大量议员作出政治、民生表态，建议应在事务委员会阶段讨论这些事项。

有提出临时动议的田北辰反驳，动议并非政治性，也不是像民主派般借此拖延。亦有提出临时动议的谢伟俊质疑，财委会根本没有不处理37A的传统，又强调其临时动议是建基于辩论时产生的问题，促请工联会不要为反而反。