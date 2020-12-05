北京不喜被视为战狼 外交部称要解决挨骂问题

北京“战狼外交”让全球侧目，但是中国副外长乐天成周六反驳说，战狼外交是“话语陷阱”，中国从来都是礼仪之邦。

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中国外交部长王毅曾被讥讽为“战狼部长”，主要指其与外国打交道时“霸气凌人”，其手下的外交官们也不善于外交辞令，外交官们本来是弥合国与国矛盾的使节，以“三寸不烂之舌”斡旋、周旋，尽其力把大事化小，但中国的驻外使节们往往被认为很有挑衅性，不是化解问题，而是把问题挑大。故此，有了“战狼外交”的名号。

公认具有代表性的是外交部发言人赵立坚，说法粗鲁，破坏性极大，最后造成的结果，似乎对中国好处也不大。比如今年三月，正值国际社会要求中国开放独立调查新冠病毒来源之际，美国指责中国初期应对不力，导致病毒大流行，赵立坚以外交部发言人之身，竟借用阴谋论，指美国军人把病毒带入了武汉，结果招致美国猛烈抨击，特朗普干脆从此把新冠病毒称之为“中国病毒”，让中美关系变得更坏，赵立坚显然做出了贡献。但赵立坚最近的表现被指越来越出格，北京近日撤销香港四名民主派立法会议员资格后，11月18日，由美国、英国、加拿大、澳大利亚及新西兰组成的“五眼联盟”外长深夜发表联合声明，要求中国撤回人大授权香港特区撤销四名议员资格的决定，马上让四人复职。五国联盟质疑北京此举是有预谋禁绝反对声音。赵立坚次日例行新闻发布会上的一番发言令人惊愕：“不管他们长五只眼，还是十只眼，只要胆敢损害中国主权、安全、发展利益，小心他们的眼睛被戳瞎。”赵立坚最新的表现就是在推特发出一张澳大利亚军人刀砍阿富汗军人的假图，手法恶劣令人发指，遭到澳大利亚及其盟国强烈谴责后，中国外交部却忙着找理由给赵立坚辩护。

赵立坚和一些中国驻外使节的表现极富挑衅性，外界称之为“战狼”，以至于把中国的外交形容为“战狼外交”是有着一个清晰的逻辑的，“战狼外交”始自于习近平全面掌权之后。

乐天成周六在“第三届中国智库国际影响力论坛”发表主旨讲话时称，“给我们贴‘战狼外交’这个标签，至少是对中国外交的误解”，他还说，中国从来就是礼仪之邦、以和为贵，“从没有主动挑衅别人，也没有跑到别人家门口更没有到别人家里去挑事”。

乐天成并不是要以中国礼仪之邦的历史来掩饰今日外交礼仪的严重缺失，他倒打一耙，称“别人到我们家门口耀武扬威”，中国不得不奋起自卫。

但有观察人士质疑，今天谁敢去中国家门口耀武扬威？看看北京把一个繁荣的香港糟蹋成什么样子，新疆百万穆斯林强迫集中，国内对人权人士的镇压毫不松懈，外界难道不能批评，一批评就是“耀武扬威”？

乐天成总结，战狼外交实际上是“中国威胁论”的又一翻版，又一个“话语陷阱”，“目的就是要让我们打不还收，骂不还口......”推特有人评论：“从乐部长的表述看，赵立坚们的好日子还长着呢，止不住那天又冒出‘戳瞎你的眼’那样的骂人警句。”

乐天成的讲话很矛盾，他又引述习近平的话说，“落后就要挨打，贫穷就要挨饿，失语就要挨骂”，所以，中国现在要解决“挨骂”的问题。