孟晚舟能获释吗 加拿大总理特鲁多拒绝评论

听说孟晚舟的律师正在和美国司法部谈判孟晚舟释放一事，深深卷入孟晚舟案的加拿大如何看待此事，加拿大总理特鲁多被问及此事时不置可否。

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记者向特鲁多提问时，引述了华尔街日报有关华为与美国司法部秘密谈判的报道，然后问特鲁多，加拿大是否寻求与中方达成释放两名被其扣押的加拿大公民作为交换的可能性？特鲁多拒绝就美方与华为这一或然的协议进行评论。

他说：“我不会评论这些信息”。但他补充说：“加拿大人十分清楚，我们的首要任务是两个迈克尔安全地重返祖国”，两位被关押在中国的加拿大人的名字都叫迈克尔，一个是前外交官迈克尔.康明凯，另一个是商业顾问迈克尔·斯帕沃尔。

孟晚舟被捕事件，导致中加外交危机，孟晚舟被捕几天后，中国立即予以报复，关押了两名加拿大人至今。

华尔街日报周四报道称，孟晚舟律师正在与美国司法部协商，希望达致一项可使孟晚舟重返中国的协议，但是要达成此类协议的前提条件是，涉案人孟晚舟必须承认美国指控的部分罪名，据说孟晚舟坚称自己无辜。

华尔街日报称，孟晚舟的律师本周与美国司法部协商，希望能够在特朗普政府1月20日离开白宫前，达成释放孟晚舟的协议。该报还表示，这一协议同时也有利于释放被中国扣押的两名加拿大人。

加拿大一直指控北京拘捕两名加拿大人的行动是任意拘捕，西方普遍认为，中国为了报复加拿大扣押孟晚舟，硬是给两名加拿大人栽上莫须有的罪名。

华为还是美国司法部，目前都不作声，拒绝对华尔街日报的报道作出评论。至于孟晚舟在温哥华的律师们，媒体目前也无法找到。

无论如何，星期一，孟晚舟引渡美国案将继续在温哥华法院开审。