把中共和中国人民区分开来 美国动作频频

美国国务院周五禁止中共统战官员或参与统战活动的人士入境美国，稍早些时候，美国大幅度限制中共党员及其直系亲属赴美签证，有效期从10年缩短为1个月。一些分析人士认为，美国正在采取具体、实效的动作来区分一党统治中国的中共和广大的中国人民。

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美国国务卿蓬佩奥周五发表声明指出，被禁止入境的包括中共官员及其积极参与统战部活动的个人，这些人“使用或威胁使用身体暴力、窃取和泄露私人信息、从事间谍活动、破坏或恶意干涉美国国内政治、学术自由、个人隐私或商业活动”，旨在“拉拢和胁迫”美国地方官员、海外华人社区、学术界和其他公民社会组织、以便推进中共威权主义叙事和政策偏好。

本周稍早些时候，美国国务院发布新规，限制中共党员及直系亲属赴美旅行，中共党员及直系亲属申请赴美旅游探亲签证有效期从此前的10年缩短为一个月，且只限于单次入境有效。华盛顿当局解释说，中共一直试图“通过宣传、经济讹诈和其他不可告人的行为来影响美国人”，此举是为了保护美国免遭“恶意影响”。

数周前，美国移民局已公布新的移民政策指南，指出除非特殊许可，禁止共产党员及其他极权政党成员寻求美国永久居民身份和加入美国国籍。

北京政权对美国针对中共官员及其直系家属采取的措施十分敏感和愤怒，中国外交部发言人华春莹星期五重弹中国外长王毅此前宣称的老调，中共和中国人民“鱼水情深、血肉相连、不可分割”。她的言论遭到网民嘲讽：当美国把目标对准企图永久统治中国的中共的时候，他们就想到了平日颐指气使的人民。赵立坚更早些时候曾发出过一则人民愿意为中共阻挡枪林弹雨的推文更是引发强烈的抨击。

中共领导层意识到这是一个十分严重的举措，中共总书记习近平9月3日专门表态：“任何人任何势力企图把中国共产党和中国人民割裂开来、对立起来，中国人民都绝不答应！”

有分析认为，中国高层对美国相关举措如此敏感，动辄指责美国挑拨“鱼水关系”，说明美国对准了北京政权的软肋：今天的中共早已是权贵，利益集团，与无法选择谁来统治他们的人民之间不存在所谓的鱼水关系，因此之间的联系远未如当局所说的那么牢固。另外，听起来中共党员数字庞大，九千多万，其实其中投机牟利者，拼命往上爬希望升官的多如牛毛，真正相信所谓共产主义的寥寥无几。因此，中共当局对美国日复一日高调区分中共与中国人民且有配套的政策措施是十分警惕和担心的。