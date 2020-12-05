法国前总统德斯坦葬礼静悄悄举行

法国前总统德斯坦生前一直生活在这座位于Authon小村属于妻子家族的城堡中。

周三去世，享年94岁的法国前总统德斯坦的葬礼星期六在法国中部卢瓦河畔一座小村庄Authon举行。按照德斯坦生前愿望以及抗疫期间的特殊规定，只有家人和亲友出席了葬礼。

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周六早晨，天气阴冷潮湿，送葬队伍在两辆宪兵车辆陪伴下，于10时30分来到位于小村村政府与教堂之间的一座小广场上。教堂的钟声响了，按照德斯坦生前愿望，灵柩上覆盖着两面旗帜，一面是法国国旗，另一面是欧盟旗帜，灵柩被缓缓抬入教堂。40多人，包括家庭成员，以及最亲近的亲友出席了葬礼。

更多的人不能出席葬礼，一方面因为疫情期间的硬性规定，另一方面也符合前总统的心愿，德斯坦的儿子亨利表示，父亲生前明确表示，他死后，就在这座他们生活的小村举行简朴的葬礼，不要惊动众人。

三位著名的法国音乐家包括一名男高音、一名大提琴家，一名钢琴家表演了德斯坦生前最喜爱的六首乐曲。

布卢瓦两位主教为德斯坦的葬礼主持弥撒。葬礼持续两小时，之后，送葬队伍在教堂神父带领下，穿过村庄，数百米之后来到德斯坦家族墓地。

数十位不顾禁令赶来送葬的人，被宪兵挡在一百多米之外。

在家庭成员向逝者最后致敬后，前法国总统被埋葬在他生前钟爱的小女儿的墓地旁边。他的小女儿1974年只有14岁，曾出现在父亲竞选总统的一张招贴画上。

德斯坦被公认是一位把法国带入现代化的总统，法国人可以从周日九时起，前往墓地悼念。法国总统马克龙宣布，星期三定为全国哀悼日，“哀悼法兰西历史上一个伟大的形象”。

1974-1981，德斯坦担任法国总统，因感染新冠疫情逝世。