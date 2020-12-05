法国反整体安全法示威 参加人数减少 巴黎有砸烧场面

法国12月5日再次爆发反对整体安全法游行，图为巴黎出现的砸烧场面。

法国各地星期六再次爆发反整体安全法示威游行，巴黎出现了汽车被焚烧，橱窗被打碎等破坏性场面，整体上，示威规模明显比上次缩小。

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法国民众星期六再次走上街头，反对整体安全法，尽管法国政府已作出让步，承诺修改最具争议的第24条款，但是示威者认为政府并未作出足够的承诺以保障公民自由，他们要求撤除整体安全法的部分条款。

但星期六的游行发生了暴力场面。根据法国内政部，截至晚八点，全法共有64人被传唤，检方则表示已有21人被拘留，其中包括巴黎的两名未成年人。

在巴黎，示威队伍14时15分出发，但一路不断遭遇暴力事件，队伍前进缓慢，快18时才抵达终点共和国广场，许多示威者此前已经离开了队伍。

沿途，至少有停在路旁的六辆小车，一辆卡车被点燃，几家银行以及房屋介绍所的橱窗遭破坏。路旁的施工现场被一些身穿黑衣行动迅速的示威者就地取材投掷石块。内政部长谴责说：“打砸抢分子正在打砸共和国”，内政部表示，示威活动结束后，警方共有八人程度不同地受伤。

星期六，在法国各地共有90个城市爆发了反整体安全法示威游行，内政部称，全法共有五万两千人参加了示威游行，其中巴黎共有5000人，组织者没有公布任何数字。根据法国内政部的数据，上星期六的示威游行总共动员了13万人参加，其中巴黎就有46000人，但组织者认为全法至少有五十万示威者参加了游行。

法国政府目前作出的让步是，将大幅修改被指为有损媒体自由、言论自由和示威自由的第24条，但示威者要求取缔第24条，以及第21条和第22条。

法国总统马克龙周五对一家媒体发表谈话说，我不会容忍那些有关政府正在减少自由的说法，这是一个谎言，法国不是匈牙利，更不是土耳其。